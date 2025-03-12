Zurich Türkiye ve Alternatif Bank’tan stratejik iş birliği

Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız

Türkiye’ye yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini; “Türkiye’de uzun süredir çok başarılı ve karlı bir performansımız var. Türkiye’nin önde gelen uluslararası yatırımcılardan biriyiz. Son dönemde Mapfre Yaşam ve NN Hayat ve Emeklilik şirketlerini satın alarak hayat ve emeklilik alanına hızlı bir giriş yaptık. Yaptığımız yatırımlar Türkiye’nin geleceğine ve Türk ekonomisine duyduğumuz güvenin net bir göstergesi. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz ve tüm paydaşlarımıza değer katma misyonumuz doğrultusunda, yatırımlarımızı güçlü iş birlikleriyle ileriye taşımaya devam edeceğiz. Alternatif Bank ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık sayesinde, müşterilerimize hayatlarının her aşamasında ihtiyaç duydukları yenilikçi ve güvenilir sigorta çözümlerini sunacağız. Alternatif Bank’ın müşteri odaklı yaklaşımı ve deneyimli liderliği ile bu iş birliğinin çok başarılı olacağına eminiz” şeklinde aktardı.