Turkcell 2025'i yatırım yılı ilan etti

Turkcell, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde 2025 yılının stratejik hedeflerini duyurdu. Gazetecilerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2025 yılının Turkcell için yatırım yılı olacağını söyledi. Koç, 30 yılı geride bırakan Turkcell’in bugüne kadar 28 milyar dolar yatırım yaptığını belirterek, bu yıl da gelirlerin büyük bölümünü yatırıma ayırdıklarını açıkladı. "2025 yatırım yılı olacak" diyen Ali Taha Koç; ‘5G’, ‘veri merkezi’, ‘fiber altyapı’ ve ‘enerji’yi yatırım alanı olarak belirlediklerini ifade etti.

GELİRİN %24'ÜNÜ YATIRIMA AYIRDI

Bu yıl için yüzde 7-9 reel gelir büyümesi bekledikleri bilgisini veren Koç, "Artan güneş enerjisi, veri merkezi ve bulut yatırımlarımızı da dikkate alarak operasyonel yatırım harcamalarımızın gelirlerimize oranının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde olmasını öngörüyoruz. Bu oran, Turkcell tarihindeki en yüksek oran. Bu nedenle ‘5G’ ve ‘fiber’ bu senenin en önemli gündemi. Yeni yatırımlara başlıyoruz. Diğer taraftan, ‘veri merkezi’ ve ‘yeşil enerji’ yatırımlarımız da devam edecek” dedi. Koç, “5G, fiber, veri merkezi, enerji odaklarımızın tamamında çok değerli yatırımlar yapacağız. Kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız 28 milyar dolarlık yatırımı daha da öteye taşıyacağız” diye konuştu.

YATIRIMCININ TURKCELL'E GÜVENİ TAM

Bu yıl yapılacak 5G ihalesine ilişkin sorularımızı cevaplandıran Turkcell Genel Müdürü Koç, şöyle konuştu: “5G ihalesi, Türkiye için gerçek bir dönüm noktası. Geçiş hazırlıklarımız devam ediyor. İhalenin finansmanı konusunda da hazırlıklarımız var. Yakın zamanda 1 milyar dolarlık Eurobond ihalesine çıktık ve yatırımcılardan üç kat talep geldi. Yatırımcının Turkcell’e güveni tam. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız."

ULAK’LA 3 BİN 250 BAZ İSTASYONU ANLAŞMASI

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de en çok mobil altyapı yatırımı yapan operatör Turkcell. Bu çalışmaları artırarak, mobil bağlantı teknolojilerindeki öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Frekans tahsisleri tamamlandığında da en kaliteli 5G deneyimini sunan şirket yine Turkcell olacak. Bunun yanında, ULAK’la Türkiye’nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için önemli bir adım attık. Turkcell’in Türkiye çapında toplam 3 bin 250 sahasında, yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın 4.5G ve 5G destekli geliştirilen yeni nesil ürünlerinin kullanılmasına yönelik iş birliği anlaşmasını imzaladık. ULAK’a güveniyoruz.”

BARSELONA’DA 20 İŞ BİRLİĞİNE İMZA

Koç, “Turkcell olarak Mobil Dünya Kongresi süresince aralarında Samsung, Ericsson, Fortinet, Huawei, IDQ, Nokia, Palo Alto Networks, TI Sparkle ve ZTE’nin de bulunduğu global şirketlerin yanı sıra ULAK başta olmak üzere i2i Systems, Kron, TechNarts, TTG ve Odine gibi yerli teknoloji üreticileriyle farklı alanlarda 20’yi aşkın çeşitli iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu anlaşmalarla Türkiye’nin, geleceğin iletişim dünyasında söz sahibi olmasını amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

4 VERİ MERKEZİNE 467 MILYON AVRO

Turkcell’in 4 veri merkezine 467 milyon avro yatırım yaptığını anlatan Koç “Türkiye’de bu işin açık ara lideri olmaya devam edeceğiz” dedi. Koç enerji yatırımları konusunda ise, “18 MW kurulu güce sahip rüzgâr enerjisi santralimiz uzun zamandır faaliyette. Uşak ve Van’daki güneş enerjisi santrallerimiz de 2024 yılında üretime başladı. 7 ilde 11 lokasyonda, 300 MW’a varacak arazi tipi GES yatırımlarımıza devam edeceğiz. Güneş enerjisine 2024-2026 arası 240 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi. Koç, bir soru üzerine 'depremden sonra baz istasyonlarındaki lityum iyon akü sayısını 15 binden 45 bine çıkardıkları' cevabını verdi.

10 YILDA 12 MİLYARLIK SOSYAL FAYDA SAĞLADI

Turkcell'in sadece son 10 yılda gerçekleştirdiği toplumsal katkı çalışmalarının değerinin 12 milyar lirayı aştığını belirten Koç, "Eğitimden kültüre, sanattan spora, gençten yaşlıya, çocuktan kadına hayatın her alanındaki projelerini büyüteceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra sporun, kültür ve sanatın herkes tarafından eşit erişilebilir olması için çalışıyoruz. Kadın-erkek, çocuk-yaşlı, engelli herkesin tüm spor ve kültür sanat aktivitelerine erişimi için sponsorluklar gerçekleştiriyoruz. Milli Takım sponsorluklarımız ve spor federasyonlarımıza verdiğimiz desteklere de devam ediyoruz" dedi.

Fiber İmtiyaz Sözleşmesi için ayrı ihale memnuniyet verici

Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, 5G ihalesinin bu yılın ilk yarısında yapılması ve 2026 yılında sona erecek olan Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için de ayrı bir ihale düzenlenmesine dair yaptığı açıklamaları büyük memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Bakanımızın çağrısını görev kabul ediyoruz. Fiber altyapı ihalesine de girip bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Yenilikçi teknolojileri ülkemize kazandırmak için fiber altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İhale süreçleri sonunda kazanan Türkiye olacaktır."

Vatandaşa uygun fiyatla 5G'li telefon

Bu yıl 5G ihalesinin yapılacağını hatırlatan Ali Taha Koç, vatandaşa uygun fiyatlı 5G uyumlu telefon kampanyası yapacaklarını söyledi. Koç, şu bilgileri verdi: "Ülkemizde 5G’ye uyumlu telefon oranı yüzde 17. Turkcell olarak, 5G’nin ülkemizde en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar atıyoruz. Samsung ile yaptığımız bu iş birliğiyle, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içinde 100 bin adet Turkcell’e özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell Pasaj’da ve tüm satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak."

İzmir'den Milano'ya denizaltından fiber optik kablo döşeyecek

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, İzmir ve Milano arasında deniz altından fiber optik kablo altyapısı kurulmasına ilişkin anlaşmayı Telecom Italya Sparkle ile imzaladıklarını da belirtti. Koç, şu detayları verdi: "Türkiye'de 41 milyon kullanıcının internet çıkışını sağlıyoruz. Türkiye'de belli bir bölgede yoğunlaşan internet çıkışına yedeklik olsun diye Turkcell olarak elimizi taşın altına koyduk ve İzmir'den Milano'ya deniz altından geçen bir fiber optik kablo altyapı anlaşmasını Telecom Italya Sparkle ile imzaladık. Bu anlaşma, internet çıkışlarımızı hızlandıracak ve yedekleme sağlayacak. Böylece, sosyal medyaya girerken, internete erişirken ve oyun oynarken daha düşük gecikmeyle internet kullanımını Turkcell müşterilerine sağlamış olacağız."







