Yeşil enerjiye yılda 11 milyar dolarlık yatırım

İklim değişikliyle mücadele kapsamında Türkiye'de her yıl 270 milyon ton karbon emisyonu sağlanacak. Emisyon oranlarının sıfıra indirgenmesi içinse yenilebilir ve yeşil enerji alanlarında yıllık 11 milyar dolarlık yatırım hayata geçirilecek. Sadece 2030 yılına kadar 59 milyar dolarlık yatırım sağlanacak. Emisyon depolaması için de 5 yılda 2.9 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 2025 yılından 2053 yılına kadar emisyon azaltımı için 28 yılda 300 milyar dolarlık yatırım alanı oluşturulacak. Yine depolama ve diğer yatırımlar içinse 2053 yılına kadar 50 milyar dolarlık yatırımın önü açılacak.