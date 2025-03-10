Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında yeşil enerjiye yılda 11 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. Net sıfır emisyon hedefine ulaşılması için ise 2053 yılına kadar 350 milyar dolarlık yatırım ortamının oluşması bekleniyor.
İklim değişikliyle mücadele kapsamında Türkiye'de her yıl 270 milyon ton karbon emisyonu sağlanacak. Emisyon oranlarının sıfıra indirgenmesi içinse yenilebilir ve yeşil enerji alanlarında yıllık 11 milyar dolarlık yatırım hayata geçirilecek. Sadece 2030 yılına kadar 59 milyar dolarlık yatırım sağlanacak. Emisyon depolaması için de 5 yılda 2.9 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 2025 yılından 2053 yılına kadar emisyon azaltımı için 28 yılda 300 milyar dolarlık yatırım alanı oluşturulacak. Yine depolama ve diğer yatırımlar içinse 2053 yılına kadar 50 milyar dolarlık yatırımın önü açılacak.
EMİSYONUN GETİRİSİ DÜNYAYA BEDEL
Meclis'e sunulan İklim Kanunu teklifiyle ülke genelinde Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Böylece sanayiden kaynaklı emisyonların yüzde 85'i Emisyon Ticaret Sistemine dahil edilecek. Dünyada 2007 yılından bu yana uygulanan ve uygulayıcı ülke sayısı giderek artan Emisyon Ticaret Sistemi küresel ekonomide 16 yılda 303 milyar dolarlık bir yatırımcı ilgisi uyandırdı.
2053'E UZANAN UZUN VADELİ STRATEJİK PLANLAMA
Teklifle, sanayiden kaynaklı emisyonların da yüzde 85'i emisyon ticaret sistemi içine dahil edilecek. Böylece 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için toplamda 300 milyar dolarlık, yıllık bazdaysa 11 milyar dolarlık yatırım sağlanacak. Ek yatırımlarla birlikte bu pazarın 350 milyar dolara erişmesi bekleniyor. Dünyada 2007'den bu yana çevre ve ticaret politikalarının uyumlaştırılması için mesai harcanıyor. Günümüzde Emisyon Ticaret Sistemini dikkate alan yatırımcılar mevcut.
YASA ÇIKMAZSA ZARARI SENEDE 5 MİLYAR AVRO
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Meclis'e sunduğu güncel verilere göre, 2019 yılında 506.1 milyon ton olarak gerçekleşen emisyon miktarı yüzde 10.2'lik artışla 2022 yılında 558 milyon tona erişti. Teklifin yasalaşması halinde her yıl 270 milyon ton karbon emisyonu sağlanacak. Yasa çıkmazsa fazla emisyon miktarının ekonomiye zararı yıllık 5 milyar avroyu bulacak.