EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı: EKPSS atama sonuç sorgulama ekranı!

EKPSS adayları 2022 EKPSS yerleştirmeleri için tercihlerini 14 Ocak'ta tamamlamıştı. Yurt genelinde sonuçların açıklanmasını bekleyen binlerce aday için geri sayımı devam eden EKPSS tercih sonuçları bugün yapılan törenle açıklandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Engelli memur ataması kura çekimi gerçekleştirildi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

2022 EKPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.