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2024-EKPSS sınav ne zaman yapılacak? Giriş belgesi açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sınav tarihi belli oldu. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Peki EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024-EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

14:53 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için nefesler tutulurken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi.
sınav takvime göre, EKPSS 2024 oturumu nisan ayının son haftasında yapılacak. Peki, 2024-EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024-EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

EKPPS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

EKPSS sınava giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden paylaşılması bekleniyor.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz, fotoğrafınız, engel durumunuz, varsa engeliniz nedeniyle kullandığınız araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumunuz bulunmaktadır.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#ÖSYM
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#sınav giriş belgesi
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ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?