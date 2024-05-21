EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. 2024 EKPSS sonuç tarihi Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Belirlenen takvime göre, EKPSS sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Kamuda engelli personel kontenjanlarına atanmak isteyenler, 28 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS'ye girdi. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’nın ardından EKPSS 2024 sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi...