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ÖSYM sonuç ekranı ile EKPSS sınav sonuçları açıklanıyor: İşte 2024 EKPSS sonuç tarihi

EKPSS sonuçları ile ilgili detaylar 2024 ÖSYM sınav takvimi içerisinde paylaşılmıştı. 28 Nisan’da gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. EKPSS 2024 sonuçları, ÖSYM takvimi çerçevesinde açıklanacak. Peki EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuçları görüntüleme ekranı!

10:58 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. 2024 EKPSS sonuç tarihi Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Belirlenen takvime göre, EKPSS sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Kamuda engelli personel kontenjanlarına atanmak isteyenler, 28 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS'ye girdi. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’nın ardından EKPSS 2024 sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi...

EKPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre; EKPSS sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.



#EKPSS
#ÖSYM
#EKPSS sonuçları
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