2024 DGS sınavı ne zaman yapılacak, ÖSYM DGS başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı, lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav takvimiyle birlikte DGS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, DGS başvuruları sona erdi mi? 2024 DGS kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika? İşte detaylar.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların araştırdığı konu olmaya başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçişleri için uygulanacak olan, DGS 2024 etabı için sayılı günler kaldı. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS başvuru tarih bilgisi netleşti. Peki DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 DGS ne zaman? İşte detaylar.
2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, 2024 DGS başvuruları, 10 Mayıs 2024 tarihinde başladı ve 20 Mayıs'ta sona erdi.
DGS 2024 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar adaylar tarafından yapıldı.
2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak.
DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR? DİKEY GEÇİŞ SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
DGS 2023 saat 10:15'te başlayacak, saat 12:30'da sona erecek. DGS’de 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınav saat 12:30’da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Dikey Geçiş Sınavı toplamda 2 saat 15 dakika sürüyor.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2024 DGS sınav sonuçlarını 14 Ağustos'ta açıklayacak.
1-Dikey Geçiş Sınavı Nedir?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Geçiş Yapmak için her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdır.
2-DGS’ye kimler başvurabilir?
DGS’ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.
Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar.
Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.
3-DGS sınavı soru dağılımı nedir?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanır. Lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin amaçlamaktadır.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır.
4-DGS’de Puan hesaplaması nasıldır, kaç net ile istediğim bölüme girebilirim?
Adayların testlerden almış oldukları puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı önlisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanmaktadır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanlarının (AÖBP) ağırlıklarını belirleyen katsayılar aşağıda yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanır ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturur.
6-DGS ne zaman, nerelerde yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimi içerisinde gerçekleştirilmekte.
7-DGS sonuçları ne kadar süre geçerlidir?
Sınav sonuçları yalnızca sınava girilen öğretim yılı yapılan yerleştirmelerde geçerlidir.
8-DGS’ye kaç kez girme hakkım vardır, mezun olduktan sonra kaç sene sınava girebilirim?
Dikey Geçiş Sınavı’na giriş sayısında herhangi bir sınır yoktur. (Not: 2007 DGS dahil ve önceki sınavlarda adaylar en fazla 3 defa sınava girebiliyordu. Bu sınır kaldırıldı.)
9-DGS’ye ikinci kez girmeyi düşünüyorum bir önceki yıl kazanmıştım başvurabilir miyim, başvurabiliyorsam herhangi bir puan kesintisi olur mu?
YÖK’ün 2010 Ağustosunda aldığı kararla DGS de de kazananlardan bir sonraki yılki girişlerinde puan kesintisi olacaktır.
2023 DGS de bir lisansa yerleşen adayın 2024 DGS sınavına girdiği takdirde AÖBP si 0,6 yerine 0,45 ile çarpılacaktır.
10-DGS’ye girmekten vazgeçtim başvuru sırasında bankaya yatırdığım parayı geri alabilir miyim?
DGS Kılavuzunda belirtildiği gibi ücret iadesi yapılamamaktadır.
11-DGS’ye giriş belgemi kaybettim veya belgem elime ulaşmadı ne yapmalıyım?
Yeni belge çıkartmak isteyen adaylar, kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak bir dilekçe hazırlayıp bu dilekçeye Kılavuzda belirtilen ücreti ödediklerini gösteren dekontu da ekleyerek ÖSYM bürolarına ve genel merkezlerine başvurabilirler. Sınava giriş belgeniz olmadan kesinlikle giremezsiniz.
12-DGS Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?
ÖSYM’nin sonuç sayfasından DGS seçeneğini seçerek istediğiniz yıla ilişkin sonuçlara ulaşabilirsiniz.