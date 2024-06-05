2-DGS’ye kimler başvurabilir?

DGS’ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.