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EKPSS sonuçları açıklandı: 2022 EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS sınav sonuçları 18 Mayıs 2022 çarşamba günü açıklandı. EKPSS sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde düzenlenmişti. Adaylar heyecan içerisinde sınav sonuçlarının açıklanma tarihini bekliyordu. Peki, EKPSS sonuçları nereden sorgulanır? İşte 2022 EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​EKPSS sonuçları açıklandı: 2022 EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı
EKPSS sonuçları açıklandı.

24 Nisan 2022 tarihinde EKPSS sınavı gerçekleşti. Adaylar sınav sonrası sonuçların açıklanmasını heyecan içerisinde bekliyordu. Bugün, 18 Mayıs 2022 tarihinde EKPSS sınav sonuçları açıklandı. EKPSS sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri duyuruldu. İşte detaylar...

EKPSS sınav sonucu sorgulama ekranı

  • 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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