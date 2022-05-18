​EKPSS sonuçları açıklandı: 2022 EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı

24 Nisan 2022 tarihinde EKPSS sınavı gerçekleşti. Adaylar sınav sonrası sonuçların açıklanmasını heyecan içerisinde bekliyordu. Bugün, 18 Mayıs 2022 tarihinde EKPSS sınav sonuçları açıklandı. EKPSS sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri duyuruldu. İşte detaylar...
EKPSS sınav sonucu sorgulama ekranı
- 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
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