Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 22 Nisan 2018'de uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2018-EKPSS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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EKPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?

2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerlidir.

EKPSS İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Kuraya girecek engelli memur adaylarının:

1.İlkokul,

2.Ortaokul,

3.İlköğretim,

4.Özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu,

mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olması gerekir.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik süresi için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.