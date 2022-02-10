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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı, neden açıklanmadı? sorusu merak ediliyor. Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS için tercih sonuçları bekleyenleri hayal kırıklılığına uğratan açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geldi. Bugün açıklanması beklenen EKPSS sonuçları ileri tarihe ertelendi. Peki, EKPSS sonuç tarihi ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ekpss

EKPSS 2022 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın başvurularını yaptığı EKPSS tercihlerinin ardından gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan EKPSS'nin sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen resmi açıklamaya göre; EKPSS tercih sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

EKPSS SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

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