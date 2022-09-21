Özgün Ekrem İmamoğlunun yargılandığı davadan "erteleme" kararı çıktı
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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadan "erteleme" kararı çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada son dakika gelişmesi yaşandı. YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında bugün karar çıkması bekleniyordu. İmamoğlu hakkında siyasi yasak gelecek mi, ceza alacak mı? soruları merak kazanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Peki, İmamoğlu ceza alacak mı, mahkeme kararı nedir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Ekrem İmamoğlu ceza aldı mı? İmamoğlu için mahkemeden hangi karar çıktı?
Ekrem İmamoğlu mahkeme kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN MAHKEME KARARI NE OLDU?

İmamoğlu'nun yargılandığı dava, tanıkların dinlenmesi için 11 Kasım tarihine ertelendi.

SİYASET YASAĞI GELEBİLİR

İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalacak.

1 HAZİRAN'DA KARAR BEKLENİYORDU

28 Nisan’da yapılan duruşmada savcının mütalaasını vermesi nedeniyle 1 Haziran’da yapılan son duruşmada mahkemenin karar vermesi bekleniyordu. Ancak 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin beklentilerin aksine İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat’ın tanık dinlenmesi ve delillerinin incelenmesi yönündeki talebini dikkate alarak duruşmayı 21 Eylül’e ertelemişti.

KAYMAKAMLIK'TAN YASAK

Kartal Kaymakamlığı tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki duruşma nedeniyle 'toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüş' yasaklandı.

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