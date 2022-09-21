Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadan "erteleme" kararı çıktı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN MAHKEME KARARI NE OLDU?

İmamoğlu'nun yargılandığı dava, tanıkların dinlenmesi için 11 Kasım tarihine ertelendi.

SİYASET YASAĞI GELEBİLİR

İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalacak.

1 HAZİRAN'DA KARAR BEKLENİYORDU

28 Nisan’da yapılan duruşmada savcının mütalaasını vermesi nedeniyle 1 Haziran’da yapılan son duruşmada mahkemenin karar vermesi bekleniyordu. Ancak 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin beklentilerin aksine İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat’ın tanık dinlenmesi ve delillerinin incelenmesi yönündeki talebini dikkate alarak duruşmayı 21 Eylül’e ertelemişti.

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KAYMAKAMLIK'TAN YASAK

Kartal Kaymakamlığı tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki duruşma nedeniyle 'toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüş' yasaklandı.