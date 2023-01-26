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Ekrem Özübek YKS başkanvekili oldu

YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yeni başkanı Ahmet Yener oldu. Başkan vekili ise Ekrem Özübek seçildi.

16:52 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem Özübek YKS başkanvekili seçildi

Ekrem Özübek YKS başkanvekili seçildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Ahmet Yener seçildi. Yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK başkanı oldu. YSK başkanvekilliğine ise Ekrem Özübek seçildi.

Ekrem Özübek kimdir?

2014’te Danıştay üyeliğine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nın eski başkanın emekli olması üzerine sürdüren Hakim Ekrem Özübek atanmıştı. Ekrem Özübek Yozgatlıdır.

YSK üyeleri

Ahmet YENER Başkan

Ekrem ÖZÜBEK Başkanvekili

Mahmut AKGÜN Üye

Orhan USTA Üye

Ali ÜRKER Üye

Battal ÖĞÜTÜye

Ali ÇOPUR Üye

Talip BAKIR Üye

İsmail KALENDER Üye

Feyzi EROĞLU Üye

Serdar MUTTA Üye



#Ekrem Özübek
#ysk
#Ekrem Özübek ysk başkanvekili
22 dakika önce
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Ekrem Özübek YKS başkanvekili oldu
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