Yüksek Seçim Kurulu'na Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeleri belli oldu. Danıştay'dan Ali Çopur ve İsmail Kalender YSK üyesi olarak belirlendi. 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay üyeliğine getirilen, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü olarak görev yaptı. Peki İsmail Kalender kimdir, nereli kaç yaşında? İsmail Kalender hangi görevlerde bulundu?