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Ekrem Özübek YKS başkanvekili seçildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Ahmet Yener seçildi. Yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK başkanı oldu. YSK başkanvekilliğine ise Ekrem Özübek seçildi.
2014’te Danıştay üyeliğine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nın eski başkanın emekli olması üzerine sürdüren Hakim Ekrem Özübek atanmıştı. Ekrem Özübek Yozgatlıdır.
Ahmet YENER Başkan
Ekrem ÖZÜBEK Başkanvekili
Mahmut AKGÜN Üye
Orhan USTA Üye
Ali ÜRKER Üye
Battal ÖĞÜTÜye
Ali ÇOPUR Üye
Talip BAKIR Üye
İsmail KALENDER Üye
Feyzi EROĞLU Üye
Serdar MUTTA Üye