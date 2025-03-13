Diyarbakır'da azosperm teşhisi konulan hasta, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yanında aldığı eksozom tedavisiyle olumlu sonuç aldı.

38 yaşındaki Bahri Atlı, hastalığından dolayı tedavi olmak için birkaç merkeze başvurdu. Olumlu sonuç alamayan Atlı, başka bir doktorun önerisiyle , Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu.

Atlı, burada azosperm teşhisinin konulmasının ardından aldığı eksozom tedavisiyle olumlu sonuç aldı.

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın kendilerine geldiğinde ilk başta PRP, ekzozom, fitoterapi ve akupunktur tedavilerini önerip uyguladıklarını söyledi. 2,5 ay sonra olumlu sonuç aldıklarını belirten Çoksüer, "Daha önce hiç sperm yoktu. Şimdi hem sperm sayısı iyi ve değerler iyi durumda" dedi.

Bahri Atlı, daha önce gittiği merkezlerde sonuç alamadığını dile getirerek, "Başka doktor önerisiyle Hakan Çoksüer hocaya geldim. Tedaviler almaya başladım. Ve şu an çok şükür her şey yolunda. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Atlı çifti, daha sonra tüp bebek tedavisi almaya başlayacak.

Eksozom nedir?

Eksozomlar, normalde kan, tükürük gibi tüm vücut sıvısında bulunan, hücrelerden salgılanan oldukça küçük partiküllerdir. (nano-partikül) Eksozomların içeriğinde; proteinler, RNA’lar ve lipitlerden oluşan yapılar vardır. Eksozomlar vücudumuzdaki farklı hücreler arasındaki iletişimi sağlarlar. Hedef hücreye ulaştığında bilgi ve besin aktarırlar.

Eksozom tedavisi nasıl etki eder?

Eksozomlar, hücreler arası iletişimde rol oynayan, çeşitli proteinler, lipitler, mRNA ve mikro RNA gibi moleküller içeren, nanometre ölçeğinde küçük keseciklerdir. Bu tedavi, vücudun kendi iyileşme sürecini teşvik ederek doku onarımını ve yenilenmesini desteklemeyi amaçlar.

Eksozom tedavisi nasıl yapılır?

Eksozom iğne tedavisi genellikle lokal anestezi altında yapılır ve tedavi edilen bölgeye ultrason yardımı ile doğrudan eksozom enjeksiyonu uygulanır. Bu tedavi minimal invazivdir ve hastalar genellikle aynı gün içinde normal aktivitelerine dönebilirler. Tedavi süreci, hastanın durumuna ve tedavi edilen bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç seansta tamamlanabilir.







