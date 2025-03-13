"Hastaların kaygı yönetimi zorlaşan bir boyuta ulaşıyor"









Bu hastalığın beraberinde psikolojik sorunları getirebildiğini ifade eden Töre, "Siberkondri; insanların internet ortamında hastalık araştırması, kendilerine tanı koymaları, belirtileri incelemeleri ve bunlarla beraber tedavi yöntemi araştırmalarına kadar giden süreçtir. İnternet ortamının kolay erişilebilir olması, az maliyetli olması, hekime ulaşmaktan çok daha kolay olmasıyla beraber istediğimiz her saatte tüm sorularımıza yanıt bulabiliyoruz. Fakat aldığımız bilgiler doğru ve yanlış olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hastaların kaygı yönetimi daha da zorlaşan bir boyuta ulaşıyor. Hekime gitmek yerine kendi kendilerine tanılarını koyup süreçlerini devam ettirmekteler. Kaygı seviyeleri çok yükseldiği için psikolojik olarak zorlanmalar başlamakta. Anksiyetik olarak bir artış gözlemlenmekte ve kişinin sosyal hayatı zarar görmekte. Sürekli olarak hastalık araştırması ile birlikte kendilerini iyi hissetme oranı giderek azalmakta. Sürekli olarak ‘Kalbim çarpıyor, Akciğerimde bir problem mi var, Başım ağrıyor beyin kanaması mı geçiriyorum, kalp çarpıntım var kalp krizimi mi geçiriyorum?' gibi şüphe ve kaygıların artmasıyla beraber kendilerinde çok yüksek boyutta hastalıkların olduğunu düşünmekteler" dedi.