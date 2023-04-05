El titremesi neden olur? El titremesi nasıl tedavi edilir?
Toplumda sıklıkla görülen el titremesi kişinin gündelik işlerini yapmasına engel teşkil edecek düzeyde olabiliyor. Günlük duygu değişiminden, yoğun stresten, fiziksel yorgunluk ve halk arasında kan şekerindeki düşüklükten kaynaklanabilen bu durum hakkında vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor. İşte el titremesinin nedenleri.
EL TİTREMESİ NEDEN OLUR?
EL TİTREMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
El titremesinin sebebi altta yatan hastalığa bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Örneğin el titremesi, beslenme ve duygu durumdaki dalgalanmalardan kaynaklanıyorsa, bu durum düzene sokulduktan sonra el titremesi son bulur. Bazı hastalıklara bağlı olarak görülen el titremesi, kalıcı ya da geçici olabilir. Bu yüzden tedavi, el titremesine neden olan sebebin tam olarak tedavi edilmesiyle direkt bağlantılıdır.
Eğer sizin de ellerinizde titreme varsa, sağlık kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.