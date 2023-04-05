El titremesi neden olur? El titremesi nasıl tedavi edilir?

Epilepsi:

Miyolkloni ya da miyoklonus ya da farklı bir deyişle, kas ve kas gruplarının aniden kasılmasıyla aritmik sıçrayıcı hareketler ile karakterize olan epilepsi, el titremesine neden olan hastalıklar arasında yer alır. Bazı durumlarda çok küçük olan bu hareket, bazı durumlarda kişinin elindeki düşürmesine ya da kişinin kendisinin yere düşmesine neden olan hareketlere sebep olur.