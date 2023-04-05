|
Reklam
Reklam
Özgün

El Titremesi: Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Günümüzde yaygın olarak görülen el titremesi, medikal terminolojide "tremor" olarak da adlandırılan, istemsiz kas kasılmaları sonucu oluşan bir hareket bozukluğudur. Titreme denince akıllara ilk halk arasında “Titrek felç” olarak tanımlanan Parkinson hastalığı geliyor. Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bu durum genetik faktörler, yaşlanma, beyin hasarı, alkolizm ve bazı ilaçlara bağlı olarak da görülmektedir. Peki el titremesi neden olur? Nasıl tedavi edilir? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

16:09 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
El titremesi neden olur? El titremesi nasıl tedavi edilir?

El titremesi neden olur? El titremesi nasıl tedavi edilir?

Toplumda sıklıkla görülen el titremesi kişinin gündelik işlerini yapmasına engel teşkil edecek düzeyde olabiliyor. Günlük duygu değişiminden, yoğun stresten, fiziksel yorgunluk ve halk arasında kan şekerindeki düşüklükten kaynaklanabilen bu durum hakkında vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor. İşte el titremesinin nedenleri.

EL TİTREMESİ NEDEN OLUR?

Yaşlanma:
Yaşlandıkça, sinir sistemi değişimlere uğrar ve titreme riski artar.
Parkinson hastalığı:
Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üretimindeki bozukluklardan kaynaklanan hareket bozukluğu ile karakterizedir. El titremesi, Parkinson hastalığının erken semptomlarından biri olabilir.
Genetik faktörler:
Bazı tipleri, genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan tremorler vardır.
Alkolizm:
Alkolizm, sinir sisteminde hasara neden olarak el titremesine neden olabilir.
Beyin hasarı:
Beyin hasarı, özellikle beynin hareketi kontrol eden bölümlerinde hasar varsa el titremesine neden olabilir.
Titremeye neden olan ilaçlar:
Bazı ilaçlar, özellikle antipsikotikler, antidepresanlar, astım ilaçları ve bazı epilepsi ilaçları, titremelere neden olabilir.
Duygusal stres:
Duygusal stres, özellikle korku ve endişe nedeniyle, geçici el titremesine neden olabilir.
Epilepsi:
Miyolkloni ya da miyoklonus ya da farklı bir deyişle, kas ve kas gruplarının aniden kasılmasıyla aritmik sıçrayıcı hareketler ile karakterize olan epilepsi, el titremesine neden olan hastalıklar arasında yer alır. Bazı durumlarda çok küçük olan bu hareket, bazı durumlarda kişinin elindeki düşürmesine ya da kişinin kendisinin yere düşmesine neden olan hareketlere sebep olur.
Polinöropati:
Periferik sinir olarak bilinen ve kişinin duysal, motor ve otonom sinir hareketlerini yapmasını sağlayan sinirlerin zarar görmesi ile oluşan polinöropati varlığında da el titremesi görülebilir. Karıncalanma, iğnelenme, uyuşma ve dokunmaya karşı hassasiyet gibi pek çok belirtiyle birlikte görülen rahatsızlık, pek çok farklı hastalık sonucu ortaya çıkar.
Distoni:
Kaslarda istemsiz hareketlere yol açan distoni, bir tür hareket bozukluğu hastalığıdır. Kaslarda oluşan kasılma, ellerde ve ses tellerinde titreme, yüz, kol ve bacaklarda kasılma gibi belirtilerle karakterizedir. Nöroloji uzmanı tarafından tanısı konduktan sonra uygulanan tedavi hastalığın türüne göre ilaçlı, ilaçsız, bot0ks enjeksiyonu ya da cerrahi müdahale ile de olabilir.

EL TİTREMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

El titremesinin sebebi altta yatan hastalığa bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Örneğin el titremesi, beslenme ve duygu durumdaki dalgalanmalardan kaynaklanıyorsa, bu durum düzene sokulduktan sonra el titremesi son bulur. Bazı hastalıklara bağlı olarak görülen el titremesi, kalıcı ya da geçici olabilir. Bu yüzden tedavi, el titremesine neden olan sebebin tam olarak tedavi edilmesiyle direkt bağlantılıdır.

Eğer sizin de ellerinizde titreme varsa, sağlık kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.







#tremor
#el titremesi
#Parkinson
#genetik faktör
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.