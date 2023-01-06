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Elazığ’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Elazığ’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle Baskil ilçesindeki kayısı bahçelerinde bulunan sulama havuzu ve bayraklar buz tuttu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde sıcaklıkların eksilerde seyredeceği ve kırağı ile sisin etkisini sürdüreceği bildirildi. Elazığ 5 günlük hava durumu için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ 5 günlük hava durumu
Elazığ 5 günlük hava durumu

Kentte özellikle sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 8’e kadar düştüğü Elazığ’ın Baskil ilçesinde kırağı ve don etkili oldu.

SULAMA HAVUZLARI BUZ TUTTU

Kentte özellikle sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 8’e kadar düştüğü Elazığ’ın Baskil ilçesinde kırağı ve don etkili oldu. Kırağı ile kayısı ağaçları beyaza bürünürken, sulama havuzları ile Türk bayrağı buz tuttu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde sıcaklıkların eksilerde seyredeceği ve kırağı ile sisin etkisini sürdüreceği bildirildi.


ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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