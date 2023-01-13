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Meteorolojiden Elazığ için kar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ’da karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yüksekliğinin 3-5 cm, yer yer 10 cm üzeri kuvvetli kar beklendiği ve su baskını, sel, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Elazığ 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ 5 günlük hava durumu
Elazığ 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kar uyarısında bulundu.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yüksekliği 3-5 cm, yer yer 10 cm üzeri kuvvetli kar bekleniyor. Su baskını, se, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman içinde kar uyarısı yaptı.

ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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