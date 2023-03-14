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Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Kentte gün boyunca aralıklarla süren yağış, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Elazığ 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:13 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Elazığ 5 günlük hava durumu

Elazığ 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ’da, sağanak yağış etkili oldu.

ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Elazığ 5 günlük hava durumu için



#Elazığ
#sağanak yağış
#hava durumu
#meteoroloji
1 saat önce
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Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu
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