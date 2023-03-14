Elazığ 5 günlük hava durumu
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ’da, sağanak yağış etkili oldu.
ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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1 saat önce
Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu
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