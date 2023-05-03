|
Özgün

Elazığ Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Elazığ Seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Elazığ milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 5 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Elazığ’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Elazığ milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Elazığ seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

15:54 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Elazığ Seçim Sonuçları

Elazığ Seçim Sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Elazığ Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Elazığ ilinin 4 milletvekili AK Parti'ye, 1 milletvekili ise CHP'ye gitti. Bu seçime katılım %84,70 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Elazığ 2018 seçim sonucu ne? Elazığ önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Elazığ AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Erol Keleş

2- Ejder Açıkkapı

3- Mahmut Rıdvan Nazırlı

4- Mücahit Yanılmaz

5- Hasan Murat Öz

CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Gürsel Erol

2- Abdullah Akın

3- Ahmet Yıldız

4- Alım Özdemir

5- Azat Alınak

İYİ PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- İrfan Sönmez

2- Yüksel Ercan

3- Abdulkerim Eflatun

4- Şenay Aladağ Demirel

5- Nahit Baykara

MHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SEMİH IŞIKVER

2 OĞUZHAN DEMİR

3 HAKAN KUZU

4 YUNUS GENÇ

5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN

YENİDEN REFAH PARTSİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MEHMET ÇAVUŞ

2- İBRAHİM GÖK

3- MEHMET TAN

4- SALİH ÇAKICI

5- HATİCE İNLİKAYA

MEMLEKET PARTİSİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ömer Kan

2- Kürşat Aslan

3- Enes Faruk Nom

4- Hasan Saltuktayanç

5- Özgür Kale

2023 seçimleri Elazığ seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Elazığ cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Elazığ milletvekilleri burada yer alacaktır.

Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

2018 Elazığ cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70’ini alırken, Elazığ Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 15,6’sını aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 6,4’ünü, Meral Akşener ise oyların yüzde 6,3’ünü aldı.

Elazığ milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Elazığ Cumhur İttifakı oy oranı % 68.1 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Elazığ oy oranı yüzde 20,2’sini aldı. CHP Elazığ’da 1 milletvekili çıkardı.

Elazığ’da hangi parti ne kadar oy aldı? Elazığ’da hangi parti kazandı?

Elazığ 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 54,6
  2. MHP % 13,5
  3. CHP % 10,7
  4. HDP % 10,1
  5. İYİ Parti % 7,7

Elazığ yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şeifoğulları oyların % 4038’ini alırken, MHP adayı Bilal Çoban ise oyların % 33,46’sını aldı.

Elazığ ilçeleri hangileri?

Elazığ ilinin ilçeleri şunlardır:

Ağın

Alacakaya

Arıcak

Baskil

Karakoçan

Keban

Kovancılar

Maden

Palu

Sivrice

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1


Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları

2023 Zonguldak seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. 27 Nisan itibariyle yurt dışındaki seçmenler oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Zonguldak 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2023 seçimleri için Zonguldak’ta 457.574 seçmen 1.536 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Zonguldak 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Zonguldak'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Zonguldak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Zonguldak seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Kahramanmaraş seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlandı. Bu haberimizde Kahramanmaraş seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Kahramanmaraş milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Kahramanmaraş’da hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Kahramanmaraş seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

#elazığ
#Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
#Elazığ milletvekili seçim sonuçları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.