Elazığ Seçim Sonuçları
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Elazığ Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Elazığ ilinin 4 milletvekili AK Parti'ye, 1 milletvekili ise CHP'ye gitti. Bu seçime katılım %84,70 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Elazığ 2018 seçim sonucu ne? Elazığ önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Elazığ AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.
AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Erol Keleş
2- Ejder Açıkkapı
3- Mahmut Rıdvan Nazırlı
4- Mücahit Yanılmaz
5- Hasan Murat Öz
CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Gürsel Erol
2- Abdullah Akın
3- Ahmet Yıldız
4- Alım Özdemir
5- Azat Alınak
İYİ PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- İrfan Sönmez
2- Yüksel Ercan
3- Abdulkerim Eflatun
4- Şenay Aladağ Demirel
5- Nahit Baykara
MHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SEMİH IŞIKVER
2 OĞUZHAN DEMİR
3 HAKAN KUZU
4 YUNUS GENÇ
5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN
YENİDEN REFAH PARTSİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- MEHMET ÇAVUŞ
2- İBRAHİM GÖK
3- MEHMET TAN
4- SALİH ÇAKICI
5- HATİCE İNLİKAYA
MEMLEKET PARTİSİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ömer Kan
2- Kürşat Aslan
3- Enes Faruk Nom
4- Hasan Saltuktayanç
5- Özgür Kale
2023 seçimleri Elazığ seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Elazığ cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Elazığ milletvekilleri burada yer alacaktır.
Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
2018 Elazığ cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70’ini alırken, Elazığ Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 15,6’sını aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 6,4’ünü, Meral Akşener ise oyların yüzde 6,3’ünü aldı.
Elazığ milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Elazığ Cumhur İttifakı oy oranı % 68.1 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Elazığ oy oranı yüzde 20,2’sini aldı. CHP Elazığ’da 1 milletvekili çıkardı.
Elazığ’da hangi parti ne kadar oy aldı? Elazığ’da hangi parti kazandı?
Elazığ 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 54,6
- MHP % 13,5
- CHP % 10,7
- HDP % 10,1
- İYİ Parti % 7,7
Elazığ yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şeifoğulları oyların % 4038’ini alırken, MHP adayı Bilal Çoban ise oyların % 33,46’sını aldı.
Elazığ ilçeleri hangileri?
Elazığ ilinin ilçeleri şunlardır:
Ağın
Alacakaya
Arıcak
Baskil
Karakoçan
Keban
Kovancılar
Maden
Palu
Sivrice
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1