Elazığ 2. tur seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranı
Sinop Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
14 Mayıs Elazığ 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
- Elazığ 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 67.2 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 28,2 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Elazığ’da aldığı oy oranı ise % 4.3 oldu.
Elazığ milletvekili seçim sonuçları 2023
Elazığ’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Erol Keleş AK Parti
- Ejder Açıkkapı AK Parti
- Mahmut Rıdvan Nazırlı AK Parti
- Gürsel Erol CHP
- Semih Işıkver MHP
2018 Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Elazığ cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70’ini alırken, Elazığ Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 15,6’sını aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 6,4’ünü, Meral Akşener ise oyların yüzde 6,3’ünü aldı.
2018 Elazığ milletvekili genel seçim sonuçları
Elazığ Cumhur İttifakı oy oranı % 68.1 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Elazığ oy oranı yüzde 20,2’sini aldı. CHP Elazığ’da 1 milletvekili çıkardı.
2018 Elazığ'da hangi parti ne kadar oy aldı?
Elazığ 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 54,6
- MHP % 13,5
- CHP % 10,7
- HDP % 10,1
- İYİ Parti % 7,7
2018 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonucu AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Elazığ yerel seçim sonuçları
AK Parti Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şeifoğulları oyların % 4038’ini alırken, MHP adayı Bilal Çoban ise oyların % 33,46’sını aldı.
Elazığ ilçeleri hangileri?
Elazığ ilinin ilçeleri şunlardır:
Ağın
Alacakaya
Arıcak
Baskil
Karakoçan
Keban
Kovancılar
Maden
Palu
Sivrice