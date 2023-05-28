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Elazığ seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonucu oy oranları

Elazığ 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Elazığ'da 431.293 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Elazığ'da Recep Tayyip Erdoğan % 67.2, Kemal Kılıçdaroğlu % 28,2 oy aldı. 28 Mayıs 2023 Elazığ seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

16:15 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Elazığ 2. tur seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranı

Elazığ 2. tur seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranı

Elazığ 2. tur cumhurbaşkanlığı
için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

Sinop Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Elazığ cumhurbaşkanlığı
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Elazığ'da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Elazığ 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

14 Mayıs Elazığ 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

  • Elazığ 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 67.2 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 28,2 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Elazığ’da aldığı oy oranı ise % 4.3 oldu.

Elazığ milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre AK Parti oyların % 40.4’ünü alırken CHP % 29.7 oranında oya sahip oldu. Elazığ’da MHP % 11.5, Yeşil Sol Parti % 7.1, Yeniden Refah Partisi % 3.6 oranında oy aldı.

Elazığ’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Erol Keleş AK Parti
  • Ejder Açıkkapı AK Parti
  • Mahmut Rıdvan Nazırlı AK Parti
  • Gürsel Erol CHP
  • Semih Işıkver MHP

2018 Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Elazığ cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70’ini alırken, Elazığ Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 15,6’sını aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 6,4’ünü, Meral Akşener ise oyların yüzde 6,3’ünü aldı.

2018 Elazığ milletvekili genel seçim sonuçları

Elazığ Cumhur İttifakı oy oranı % 68.1 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Elazığ oy oranı yüzde 20,2’sini aldı. CHP Elazığ’da 1 milletvekili çıkardı.

2018 Elazığ'da hangi parti ne kadar oy aldı?

Elazığ 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 54,6
  2. MHP % 13,5
  3. CHP % 10,7
  4. HDP % 10,1
  5. İYİ Parti % 7,7

2018 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonucu AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Elazığ yerel seçim sonuçları

AK Parti Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şeifoğulları oyların % 4038’ini alırken, MHP adayı Bilal Çoban ise oyların % 33,46’sını aldı.

Elazığ ilçeleri hangileri?

Elazığ ilinin ilçeleri şunlardır:

Ağın

Alacakaya

Arıcak

Baskil

Karakoçan

Keban

Kovancılar

Maden

Palu

Sivrice

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Zonguldak 2023 seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 449.206 seçmenin olduğu Zonguldak’ta 1.536 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 470.815 oyun 421.803’ü geçerli sayıldı. Zonguldak’ta seçime katılım oranı % 89,6 oldu. Seçim sonuçlarına göre Zonguldak’ta kazanan 5 milletvekili kesin olmayan sonuçlara göre neticelendi. Pek 2023 seçimlerinde Zonguldak'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Zonguldak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Zonguldak seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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#2023 Elazığ seçim sonuçları
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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?