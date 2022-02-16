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Elektrik tüketiminde yeni destekler belli oldu: Elektrik desteği ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, elektrik ve doğalgaz faturasıyla ilgili alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca yurtlarda kalan öğrenciler ve çiftçilere de müjdeli haberi duyurdu. Peki, Elektrik tüketiminde yeni destekler neler? Elektrik desteğinden kimler yararlanacak? Elektrik faturası desteği ne zaman başlayacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrik fatura desteği ne zaman başlayacak
elektrik faturası

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleştirilen toplantı 4 saat sürdü. Toplantının ardından Elektrik faturlaarında sağlanan destek ile iglili detaylar da belli oldu.

ELEKTRİK FATURALARI İÇİN YENİ DESTEKLER

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye Ekonomi Modeli diye ifade ettiğimiz bir politikayla süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağımız bir siyasi iklim ve ekonomiyle sokmaya kararlıyız.

Üzerinde en çok konuşulan ve en çok konuşulan konulardan biri enerji fiyatlarıdır. Toplam elektrik üretimimizi dört kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğlagaz fiyatları on kat kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında üstelikte bizden her bakımda çok daha yüksek oranda fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır.

Türkiye vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik sunan Avrupa'da üçüncü ülke durumundadır. Türkiye, Avrupa'da vatandaşına en ucuz doğalgaz kullanımı sunan ülkedir.

CEMEVLERİ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ELEKTRİK TARİFESİ KONUT TARİFESİNE ÇEVRİLECEK

Geçtiğimiz kabine toplantısında en düşük tarifeyi 150 kilovatsaatten 110 kilovatsaate düşürerek bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantımızda aldığımız kararla 210 kilovatsaate kadar olan sınır, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirilecek.

Esnaflarımız için de benzer bir düzenleme yapılacak. Sivil toplum örgütlerinin de elektrik kullanımları ticarathane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Cemevler'nin de elektrik kullanımı tarifesi ticarethane statüsünden konut tarifesine çevirilecek.

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