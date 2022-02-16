Kabine Toplantısı kararları: Elektrik faturaları düşecek mi, ne kadar düştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta kademeli elektrik tarifesinde düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenen elektrik faturalarındaki son durum merak ediliyor.

ELEKTRİK FATURALARI NE KADAR DÜŞTÜ?

Kademeli tarifede düşük tüketim sınırının yükseltidiği için ev kullanıcıları yüksek tarifeye girmesi zorlaşacak. Ayrıca faturalarda bir miktar da düşüş yaşanacak. 210 kilovatsaatlik tüketimi olan bir haninin 329 lira fatura tutarı vardı. 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. Yani 42 TL'ye yakın faturalarda bir indirim yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elektrik fatualarında düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi: Gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda, bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla geleceğe yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Kabine toplantısında görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız."

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BELLİ OLDU MU?

16 Şubat'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı kararları henüz belli olmadı. Elektrik faturalarına ilişkin yapılan son açıklamalar haberimize eklenecektir.

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