Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası elektriğe zam olacak mı? Doğalgaz zamlandı mı? gibi sorular gündeme gelmeye başlamıştı. Bakan Bayraktar bu sorulara net bir cevap vererek bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı.





ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM OLACAK MI?





Bakan Bayraktar'ın yaptığı açıklamalara göre bu sene elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam uygulanmayacak.





"ELEKTRİK VE DOĞALGAZA BU YIL ZAM YOK"





Bakan Bayraktar konuya ilişkin "Petrol tarafında arz noktasında bize etkisi olmaz. Ama doğalgaz tarafında İran ile uzun dönemli bir anlaşmamız var. Doğalgaz altyapısına sıkıntı gelirse arz ile alakalı bizi etkileyecek bir durum olabilir. Ama temel stratejimiz arz çeşitliliği. Uzun dönem LNG anlaşmaları da bunun bir parçası" ifadelerini kullandı.









Bölgedeki gerilimin Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarında artışa yol açıp açmayacağı sorusuna yönelik ise Bayraktar "Biz arz güvenliği için tedbir alıyoruz. Fiyatlarla ilgili ciddi bir desteğimiz var. Kış için artış öngörmüyoruz. Özellikle 2025 ile alakalı olarak enflasyonu da dikkate alarak hareket ediyoruz" dedi.





"Bu yıl sonuna kadar herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz özellikle bu süreçte" diyen Bakan Bayraktar "Ama yani bu vesileyle de bir kez daha kısaca bahsedelim, destek gruplarını belirlemeyle alakalı ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olacak grupların desteklenmesi, bu anlamda yüksek tüketimi olan grupların bu destek mekanizmalarından daha az istifade etmesi ya da istifade ettirilmemesi gibi bir stratejinin içerisindeyiz. Yani yıl sonuna kadar fiyat artışı öngörmüyoruz. Tabii bunları yaparken enflasyonu dikkate alarak hareket ediyoruz. Ama 2025 yılı için özellikle yani evinde 400-500 kilovatsaat aylık tüketimi olan birisinin tüketiminin sebebi büyük oranda ya daha büyük evi olduğu için, ya belki elektrikli araç kullandığı için vs. gibi şeylerle bu tüketim gruplarının yüksek gelir grubunda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kim ne kadar para kazanıyor ona bakmıyoruz ama tüketimine bakacağız. Ve o tüketim grubunda da Türkiye ortalamasının iki katı üzerinde tüketimi olan tüketicilere diyeceğiz ki 'Siz bu işin bedelini ödeyin ki biz doğru kesimleri destekleyelim ve onlara yeterince bütçe ayıralım.' Böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Bunu kamuoyumuzla kısmen paylaştık ama önümüzdeki günlerde de daha detaylı inşallah paylaşırız" diye ekledi.





Türkiye ortalamasının yaklaşık 200 kilovatsaat civarında olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar "Doğalgazda da biraz daha hassas bir çalışmaya ihtiyaç var. Çünkü doğal gazda Erzurum'daki bin metreküple, Antalya'daki bin metre küp aynı değil. İl bazlı ve iklim bazlı orada özel bir değerlendirmeye ihtiyaç var diye düşünüyoruz" diye konuştu.





Enerji Bakanı Bayraktar, enerji fiyatlarının bölgedeki gerilimden etkilenmesini önlemek için alternatif enerji güzergahına, Kalkınma Yolu’na işaret etti. "Kalkınma Yolu mutlaka enerji yoluna dönüşmeli. Bunu Iraklı muhataplarımıza da söyledik" dedi.





ELEKTRİK FİYATLARI NE KADAR?





Spot piyasada elektrik fiyatları





Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,9 azalarak 1 milyar 608 milyon 733 bin 906 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 471 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 492 lira 58 kuruş oldu.





Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1533 lira 70 kuruştan işlem gördü.





DOĞALGAZ FİYATLARI NE KADAR?





Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 305 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 225 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 920 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 690 lira 35 kuruş olarak açıklandı.





Türkiye'ye dün 238 milyon 887 bin 845 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 238 milyon 963 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.







