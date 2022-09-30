Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte elektrik fatura yardımı şartları

Engelli-yaşlı aylığı alanlar ile evde bakım yardımından faydalananlara, elektrik giderleri için de destek veriliyor. Hane başına aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere ödenen Aile Destek Programı ödemeleri yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişiyordu. Yapılan son artışla birlikte Aile Destek Programı ödemeleri 850 ile 1250 TL aralığına yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık." ifadelerini kullandı. Peki elektrik faturası yardımı ne kadar, kaç TL? 2022 Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik faturası yardımı detayları.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Elektrik faturası desteği yardımı nedir?

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan bir yardım programıdır.

Elektrik faturası yardımı kimlere veriliyor?

Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

Elektrik faturası desteği başvurusu değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

Elektrik faturası desteği ödemesi ne zaman, ödeme miktarı ne şekilde yapılır?

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

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Elektrik faturası yardımı ne kadar süre ile yapılacak?

Yardım programından aranan tüm şartların sağlanması koşulu ile yararlanmaya devam edilir.

Elektrik faturası desteği ne kadar?