İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım, İstanbul'da 26 Mart Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri internet sitesinden duyurdu. İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşıldı. Bazı ilçelerde arıza ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle zaman zaman elektrik kesintisi yapılabiliyor. Kesinti yapılacak bölgeler de elektrik dağıtım firmalarının resmi internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte 26 Mart 2023 Pazar BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı