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26 Mart Pazar İstanbul’da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler açıklandı

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 26 Mart 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. BEDAŞ, elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıkladı. Peki, 26 Mart 2023 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte o ilçeler.

11:56 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım, İstanbul'da 26 Mart Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri internet sitesinden duyurdu. İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşıldı. Bazı ilçelerde arıza ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle zaman zaman elektrik kesintisi yapılabiliyor. Kesinti yapılacak bölgeler de elektrik dağıtım firmalarının resmi internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte 26 Mart 2023 Pazar BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Zeytinburnu'nda elektrikler ne zaman gelecek?

Küçükçekmece'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kağıthane'de elektrikler ne zaman gelecek?

Güngören'de elektrikler ne zaman gelecek?

Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek?

Beşiktaş'ta elektrikler ne zaman gelecek?

Bayrampaşa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Arnavutköy'de elektrikler ne zaman gelecek?


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. Oy kullanılacak gümrük kapıları belirlendi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere girecek. Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce ise 100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan bir diğer isim oldu. Seçim takvimi işlerken, anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#Elektrik kesintisi
#istanbul
#elektrik arıza
#BEDAŞ
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