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İstanbul’da hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş birçok ilçede farklı saatlerde elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Kesintinin ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki hangi ilçelerde kesinti olacak? Kaç saat sürecek? Hangi günlerde elektrik kesilecek? İşte merak edilen soruların cevapları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrikler ne zaman kesilecek? Hangi ilçeler?
Elektrik kesintisi

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde ve ne kadar kesinti olacağı merak konusu oldu

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 6 - 7 Eylül Salı ve Çarşamba günleri İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanırken, en uzunu 10 saati bulacak.

HANGİ İLÇELERDE SAAT KAÇTA ELEKTRİK KESİLECEK?

6 Eylül Salı

> 02:00 - 06:00 Arnavutköy

> 09:00 - 17:00 Avcılar

> 10:00 - 17:00, 00:00 - 05:00 Bağcılar

> 00:00 - 06:00, 09:00 - 17:00 Bahçelievler

> 09:00 - 17:00, 10:00 - 14:00 Başakşehir

> 08:00 - 16:00, 10:00 - 17:00 Beşiktaş

> 09:00 - 17:00, 00:00 - 08:00 Beylikdüzü

> 08:00 - 16:00 Beyoğlu

> 09:00 - 12:00 Büyükçekmece

> 09:00 - 11:00, 09:00 - 17:00 Çatalca

> 09:00 - 13:00 Esenler

> 09:00 - 17:00, 00:00 - 08:00 Esenyurt

> 00:00 - 06:00 Eyüpsultan

> 09:00 - 15:00 Fatih

> 02:00 - 06:00 Gaziosmanpaşa

> 00:00 - 03:00, 02:00 - 06:00 Güngören

> 00:00 - 06:00, 09:00 - 17:00 Küçükçekmece

> 00:00 - 07:00, 09:00 - 16:00, 09:00 - 18:00 Sarıyer

> 09:00 - 13:00, 09:00 - 17:00 Silivri

> 00:00 - 06:00, 10:00 - 13:00 Sultangazi

> 09:00 - 19:00, 00:00 - 06:00 Şişli

> 00:00 - 06:00 Zeytinburnu

7 Eylül Çarşamba

> 01:00 - 06:00 Arnavutköy

> 09:00 - 17:00 Bağcılar

> 00:00 - 04:00, 09:00 - 17:00 Bahçelievler

> 00:00 - 06:00, 10:00 - 17:00 Beşiktaş

> 00:00 - 08:00, 09:00- 17:00 Beylikdüzü

> 10:00 - 15:00 Beyoğlu

> 09:00 - 17:00 Büyükçekmece

> 09:00 - 17:00 Çatalca

> 09:00 - 17:00 Esenyurt

> 00:00 - 06:00, 09:00 - 16:00 Eyüpsultan

> 09:00 - 15:00 Fatih

> 09:00 - 17:00 Gaziosmanpaşa

> 00:00 - 05:00 Güngören

> 00:00 - 06:00, 08:00 - 12:00 Küçükçekmece

> 00:00 - 07:00, 09:00 - 16:00 Sarıyer

> 09:00 - 17:00 Silivri

> 01:00 - 06:00, 05:00 - 07:00, 09:00 - 16:00 Sultangazi

> 00:00 - 06:00, 09:00 - 15:00 Zeytinburnu

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