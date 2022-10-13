Özgün Elektronik atık nedir? E-atık örnekleri nelerdir?
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Elektronik atık nedir? E-atık örnekleri nelerdir?

Günlük hayatta kullandığımız elektronik eşyalar bir süre sonra kullanım ömrünü yitirmektedir. Dünyada her yıl ortalama 30-50 milyon arasında elektronik eşya kullanım ömrünü yitirip atılmaktadır. Bu eşyalar içeriğinde Kobalt, Baryum, Civa ve benzeri gibi 1000’den fazla zararlı madde bulundurması sebebiyle insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Bu sebeple elektronik atığın önemi büyüktür. Peki Elektronik atık yani e-atık ne demek? E-atık örnekleri neler? Elektronik atık dönüşümü neden önemli? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektronik atık nedir? E-atık örnekleri nelerdir?
Elektrik Atık

E-atıklar, yer kaplamaları ve zehirli maddeler içermeleri dolayısıyla dünyada gittikçe büyüyen bir sorun haline gelmektedir. E-atıklar dünyada en çok ABD, Hindistan, Japonya ve Almanya’da meydana gelmektedir. Teknolojinin ve tüketime dayalı toplumun hızla yayılması, her dakika çok büyük miktarda e-atık oluşumuyla sonuçlanmaktadır.

ELEKTRONİK ATIK (E-ATIK) NEDİR?

Elektronik cihazların kullanım ömrünün tamamlanması, ya da bizim bildiğimiz haliyle çöpe dönüşmesidir.

ELEKTRONİK ATIK ÖRNEKLERİ NELERDİR?

EV ALETLERİ

Mikrodalgalar, Ev Eğlence Cihazları, Elektrikli ocaklar, Isıtıcılar.

İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİSİ CİHAZLARI

Cep telefonları, Akıllı telefonlar, Masaüstü bilgisayarlar, Bilgisayar Monitörleri, Dizüstü bilgisayarlar, Devre kartları, Sabit Sürücüler.

EV EĞLENCE CİHAZLARI

DVD’ler, Blu Ray Oynatıcılar, Stereolar, Televizyonlar, Video Oyun Sistemleri, Faks makineleri, Fotokopi Makineleri, Yazıcılar.

ELEKTRONİK ARAÇLAR

Masaj Koltukları, Isıtma Pedleri, Uzaktan kumandalar, Televizyon Kumandaları, Elektrik Kabloları, Lambalar, Akıllı Lambalar, Gece Lambaları, Koşu Bantları, FitBit’ler, Akıllı saatler, Kalp Monitörleri, Diyabetik Test Cihazları.

OFİS VE TIBBİ EKİPMAN

Fotokopi Makineleri/Yazıcılar, BT Sunucusu Rafları, BT Sunucuları, Kordonlar ve Kablolar, WiFi Dongle’ları, Diyaliz Makineleri, Görüntüleme Ekipmanı, Telefon ve PBX sistemleri, Ses ve Video Ekipmanları, Ağ Donanımı (yani sunucular, anahtarlar, hub’lar vb.), Güç Şeritleri ve Güç Kaynakları.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS SİSTEMLERİ)

Güç Dağıtım Sistemleri, Otoklav, Defibrilatörler.

ELEKTRONİK ATIK DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMİ?

> E-atık geri dönüşümü, ömrünü tamamlamış elektronik eşyalardan değerli malzemelerin geri kazanılarak, yeni ürünlerde kullanılmasını sağlar. Böylece, enerji tasarrufu sağlanır, çevre kirliliğinin önüne geçilir.

> E-atık geri dönüşümü atıklarda bulunan civa, kurşun vb gibi zehirli maddeleri çevreye zarar vermeden geri dönüştürerek, çevrenin korunmasını sağlar.

> E-atık geri dönüşümü, büyüyen bir sektör olarak yeni iş imkanları ve geri dönüştürülen malzemeler için ikinci bir piyasa oluşmasını sağlar.

> E-atık geri dönüşümü gereksiz yere verimli topraklarımızın atıklarla dolmasını engelleyerek atık alanlarına olan ihtiyacımızı azaltır.

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