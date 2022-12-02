112 Acil Sağlık'ta 'elektronik vaka sistemi' dönemi

112 ACİL Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşma hızını artırmak ve hastalara ait verileri dijital altyapıyla acil yardım ekiplerine ulaştırmak adına 48 ilde hayata geçirilen Elektronik Vaka Sistemi (EVS), İstanbul 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından da kullanılmaya başlandı.

ELEKTRONİK VAKA SİSTEMİ (EVS) NASIL ÇALIŞIYOR?

Tablete bağlı sistemle, 112 Acil Sağlık Merkezi'ne ulaşan çağrılar, merkezden en hızlı biçimde sahaya ulaşıyor. Hastaların acil durum bilgi ve lokasyonları görsel ve işitsel olarak ekiplere bildiriliyor, ambulanslar bu dijital veriler ile ulaşım hızını artırıyor.

EVS'yle ilgili bilgi veren İstanbul Avrupa Ambulans Servisi Başhekimliği Başhekim Yardımcısı Murat İlgar, "Kısaca EVS, elektronik vaka sistemine 10 gündür geçmiş bulunmaktayız. Bu sistemle hastanın durumu ve adres bilgileriyle alakalı ayrıntılar ambulans ekiplerinin tabletlerine aktarılmaktadır. Görsel ve sesli uyarılar neticesinde ambulans ekipleri vakalara çıkış yapmaktadır. Bu ambulans ekiplerinin vaka çıkışlarında, rota uygulaması sayesinde çok hızlı şekilde kapı numarasına kadar adrese ivedi ve hastaya ivedi müdahalede bulunulmaktadır. Öncesinde hastalarla alakalı bilgiler, ekiplere telefon üzerinden aktarılmaktaydı ve bu aktarım sırasında çalışan personele ulaşmak zaman almaktaydı. Bunun önüne geçilmesinin sağlanması tablet sayesinde oldu. Vakalara ve hastalara ulaşım süresini kısalttı. Aynı zamanda vakalara ulaşan ambulans ekiplerinin en hızlı şekilde ulaşılması esasına göre bir planlama yapılmış bulunmakta. Vakalara en kısa sürede ulaşacak olan ekipler bu sistem sayesinde planlanmış. Hem ekiplerle olan konuşmalar yok edildiği, hem de vakalara en hızlı şekilde ulaşacak olan ekibin seçilmesi üzerine kurulan bir sistem olduğu için, hastalara erişim ve hastanelere ulaşım çok kısa süreye indirgenmiş durumda. Bunun dışında hasta bilgileri, hastaya yapılan müdahaleler, dijital ortamda kaydedilerek daha sonra bunların incelemesi ve bununla alakalı tüm süreçler bir veri deposu halinde, hastayla alakalı veriler inceleme bilmektedir" dedi.

REKLAM

HASTAYA NE KADAR SÜREDE ULAŞILIYOR?

Sistemin hızlanmasını sağladığını belirten İstanbul Avrupa Ambulans Servisi Başhekimliği Başhekim Yardımcısı Barış Muammer Uğuzcan, "Türkiye'de kırk sekiz ilimizde Elektronik Vaka Sistemi'ne geçiş yapıldı. İstanbul'da bu illerimizden bir tanesi. Elektronik vaka sisteminde daha öncesinden ambulans ekiplerimize vakalar telefon veya telsiz aracılığıyla iletilmekteyken artık tablet üzerinden iletilmekte. Görsel ve işitsel uyarıyla vaka geldiğinde tablet, ekibi bilgilendirmekte. Bu tablet ekranında vakaya dair bilgiler, detaylı adres bilgisi ve güncel trafik bilgisine göre çizilmiş rota bulunmakta. Tabii bu bizde neyi sağladı? Aradaki vakanın detaylarının ve adres bilgilerinin aktarılma süresini büyük oranda kısalttı. Ekiplerin vakaya çıkışı bu sayede daha hızlı oluyor. Güncel trafik bilgisine göre çizilmiş olan rota sayesinde de vakaya ulaşım süresini kısalttığı için acil vakalarda hastaneye ve hastaya ulaşım sürelerimiz oldukça kısalmış durumda. Bu da acil vakalarımızın daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağladı. Vakalara ulaşım konusunda elektronik vaka sistemini 10 gündür kullanıyoruz. Etkisini büyük oranda gördük" diye konuştu.

REKLAM

112 Acil Ekibi Acil Tıp Teknisyeni Şengül ise "Vakalarımız daha önce bize telsiz ve telefon aracılığı ile bildirilmekteydi şu an dijital çağa uyum sağlayarak, tablet üzerinden vakalarımızı almaya başladık. Tablete vaka geliyor, biz vakayı kabul ediyoruz. Bu şekilde vakaya çıkıyoruz." dedi.