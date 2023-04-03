Elmalı Turta nasıl yapılır?
Elmalı turta görüntüsü ve lezzetiyle sevdiklerinize en güzel ikram olacak. Elmalı turta tarifinin yapılışına, malzemelerine, kalorisi ve püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ELMALI TURTA TARİFİ NASIL YAPILIR?
ELMALI TURTA TARİFİ MALZEMELERİ
2,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz tarçın
200 gram soğuk tereyağı
1/4 su bardağı toz şeker
1 adet büyük boy yumurta
2 yemek kaşığı buzlu su
4 adet orta boy elma
1/2 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı toz tarçın
1/4 tatlı kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı toz muskat
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
ELMALI TURTA TARİFİ YAPILIŞI
- Hamur için, un, tuz, tarçın ve toz şekeri karıştırın. Tereyağını küçük küpler halinde kesin ve hamurun içine ekleyin. Karışımı, tereyağı parçaları unla kaplanana kadar bir çatal yardımıyla ezin. Yumurtayı da ekleyip karıştırmaya devam edin. Eğer hamur çok kuruysa, buzlu suyu ekleyerek yoğurun. Hamuru 30 dakika boyunca buzdolabında dinlendirin.
- Elma dolgusu için, elmaların kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın ve küçük küpler halinde doğrayın. Tencereye alın ve üzerine toz şeker, tarçın, tuz, muskat ve limon suyunu ekleyin. Elmalar suyunu bırakana kadar pişirin. Sonrasında un ve tereyağını ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.
- Hamuru tezgaha alın ve merdaneyle açın. Daha sonra, yağlanmış bir tart kalıbına hamuru yerleştirin ve kenarlarını kalıba doğru bastırarak yerleştirin. Üzerine elma dolgusunu yayın.
- Fırını 180 dereceye ısıtın ve turta, 45-50 dakika kadar pişirin. Turta piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
- Elmalı turta dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!
ELMALI TURTA TARİFİ KALORİSİ KAÇ?
Bir dilim (ortalama 100 gram) elmalı turta, yaklaşık 250-300 kalori içermektedir. Bu değer, farklı tarifler ve malzemeler kullanıldığında değişebilir.
ELMALI TURTA TARİFİ PÜF NOKTALARI
Elmalı turta yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları şunlardır:
- Hamurunuzun fazla yoğrulmaması gerekiyor. Hamuru yoğururken mümkün olduğunca az hareket ettirin ve hamurun yapışkanlığına göre az miktarda un ekleyerek doğru kıvama getirin.
- Elmalarınızı soyarken ince ince dilimleyin ve dilimleri kurumaması için limon suyu ile hafifçe ovun. Ayrıca, elmaların tatlılığına göre şeker miktarını ayarlamayı unutmayın.
- Elmalı turta tarifinde tarçın, muskat ve vanilya gibi baharatlar kullanılır. Baharatları doğru oranda kullanarak tatlıya güzel bir aroma kazandırabilirsiniz.
- Elmalı turta genellikle orta sıcaklıkta yaklaşık 40-50 dakika pişirilir. Turtanızın üstü kızarmış ve içi hafifçe sulu olacak şekilde pişirmeye özen gösterin.
- Turtanızı fırından çıkardıktan sonra en az 10-15 dakika dinlendirin. Bu, turtanın kendini toparlamasına ve daha kolay dilimlenmesine yardımcı olur.