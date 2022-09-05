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Emekli maaş promosyonu helal mi?

SSK ve Bağ-Kur olmak üzere ülkemizde yaklaşık 14 milyon emekli bulunuyor. Zamlı maaşların yatmasından sonra kamu ve özel bankalar, emekli maaşları için verdikleri promosyon konusunda rekabete girdi. Bu promosyon helal mi yoksa haram mı merak konusu oldu. Peki Diyanet bu konu hakkında nasıl bir açıklama yaptı? Emekli banka promosyonu caiz mi? Bu parayla hayır yapılır mı? Merak edilen soruların cevapları haberimizde…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli banka promosyonu almak caiz mi?
Emekli maaş promosyonu

Bankalar emekliler için yarışa girdi. Miktara göre değişkenlik gösterse de bankalar, maaşlarını taşıyanlara 7 bin 500 liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. Diyanet, emeklilerin faizle çalışan bankalardan maaş promosyonu almasının caiz olup olmadığını açıkladı.

BANKA PROMOSYONU CAİZ MİDİR?

Diyanet yaptığı açıklamada: ‘’Kamu kuruluşlarında çalışanlar ücret ve maaşlarını herhangi bir bankadan alabilirler . Bankaların bu hizmetleri yürütme konusunda kurum ve kuruluşlarca kendinlerinin tercih edilmesi karşılığında gerek kurum ve kuruluşlara gerekse çalışanlara vermiş oldukları promosyonlar işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de şüpheden de tümüyle uzak değildir.

“PROMOSYONU BİLAKİS İHTİYAÇ SAHİBİ FAKİRLERE VERMELERİ DAHA UYGUN OLACAKTIR. ”

Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakta yükümlü oldukları yakınları için kullanmamalı. Bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri daha uygun olacaktır.

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