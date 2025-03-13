Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kanun teklifi komisyona geliyor

"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyesi 2025 yılında artırıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamasına göre, emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Zamlı ikramiyelerin ödeme tarihleri ve detayları merak konusu oldu.