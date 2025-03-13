Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kanun teklifi komisyona geliyor

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri 2025 yılı için artırıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Yeni düzenleme kapsamında emekliler, 2025 yılında iki bayramda toplam 8 bin TL ikramiye alacak.
"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyesi 2025 yılında artırıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamasına göre, emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Zamlı ikramiyelerin ödeme tarihleri ve detayları merak konusu oldu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var” dedi.
Böylece emekli bayram ikramiyesinde yüzde 33,3’lük artış meydana geldi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bayram ikramiyesi ödemeleri bayram öncesinde yatırılıyor.
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında. Zamlı ikramiyelerin bayramdan önce 28 Mart’ta yatırılması bekleniyor.