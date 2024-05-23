"Emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı 2024? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nda 3000 TL ikramiye alan vatandaşların gözü Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Peki Emekli bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı 2024? SSK - Bağkur ve Emekli Sandığı için...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 16 Haziran günü başlayacak. Önceki bayramlarda olduğu gibi bayram tarihleri öncesinde ödemelerin hesaplarda olması bekleniyor.

Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine döndü.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Geçtiğimiz bayramdan önce Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak ödeniyor. Buna göre emekliler iki bayramda toplamda 6 bin TL ödeme alıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.

Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlara bin 500 TL, yüzde 25 olanlara 750 TL ödenecek.

2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı