SON DAKİKA: Emekli Bayram ikramiyesi miktarı kaç TL oldu?

Emekli ikramiyesi 2022 Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler 2 Mayıs'taki Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alacaklar. İkramiyenin ne kadar olacağı yani zamlanıp zamlanmayacağının ise bugün ki Kabine Toplantısı'nda belli olması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLDU?

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları 1100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşünüldüğünde bu artışın 1500 TL ile 1750 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.

Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

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Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.