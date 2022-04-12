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SON DAKİKA: Emekli Bayram ikramiyesi miktarı kaç TL oldu?

Emeklilerin bayram ikramiyeleri için bu yıl yeni bir artış gündemde. Önceki yıllarda 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası yeni zamlı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini açıklayacak. Peki, 2022 Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi kaç lira oldu? Emekli ikramiyeleri ne kadar yükseldi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi ne kadara yükseldi, kaç TL oldu?
Emekli bayram ikramiyesi 2022

Emekli ikramiyesi 2022 Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler 2 Mayıs'taki Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alacaklar. İkramiyenin ne kadar olacağı yani zamlanıp zamlanmayacağının ise bugün ki Kabine Toplantısı'nda belli olması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLDU?

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları 1100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşünüldüğünde bu artışın 1500 TL ile 1750 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.

Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.

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