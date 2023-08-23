AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, emekli maaşlarına ara zam için tarih verdi. Binali Yıldırım, Meclis’i işaret etti ve tarihi de açıkladı. Milyonlarca emekli maaşlarına temmuz ayında yapılan zammı yetereli bulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu artışın emeklileri memnun etmediğinin farkında olduklarını ifade eder açıklamalarda bulundu ve emekli ek zam sinyali verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.

Emekliye ek zam ne zaman verilecek?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım emekli maaşlarına iyileştirme düzenlemesi için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi. Meclis'in tatili 1 Ekim'de bitecek. "Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."







