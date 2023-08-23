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En düşük emekli maaşa ciddi iyileştirme olacak: Binali Yıldırım emekliye ek zam için tarih verdi

Emekliye ek zam son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." diyerek müjdeyi vermişti. Binali Yıldırım emekli aylıklarına zam için tarih verdi. Peki emekli zammı ne zaman olacak? Emekliye zam yılbaşından önce olur mu? İşte emekli ek zam son durum haberleri.

09:44 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekli maaş ek zammı ne zaman verilecek?

Emekli maaş ek zammı ne zaman verilecek?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, emekli maaşlarına ara zam için tarih verdi. Binali Yıldırım, Meclis’i işaret etti ve tarihi de açıkladı. Milyonlarca emekli maaşlarına temmuz ayında yapılan zammı yetereli bulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu artışın emeklileri memnun etmediğinin farkında olduklarını ifade eder açıklamalarda bulundu ve emekli ek zam sinyali verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.

Emekliye ek zam ne zaman verilecek?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım emekli maaşlarına iyileştirme düzenlemesi için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi. Meclis'in tatili 1 Ekim'de bitecek. "Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."


Memurlar ocakta maaşlarına ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem memur 2024 maaşları!
Memurlar ocakta maaşlarına ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem memur 2024 maaşları!

Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2023 memur toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde müzakereler, belirlenen takvim gereği bugün tamamlanacak. Memur 2024 maaşları hükümetin açıkladığı zam teklifi sonrası yeniden hesaplandı. Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmesinde hükümetin zam teklifi açıklandı. Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Peki Yüzde yüzde 15 olursa ocakta memur maaşları ne kadar olacak? 2024'te kimin maçı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur ve emekli 2024 maaşları.


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