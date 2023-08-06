Emekli zammı için ardı ardına son dakika açıklamaları geliyor. TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurması sonrası memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Buna göre zam oranı memur emeklisi için yüzde 17,55 olurken, SSK, Bağ-Kur emeklisi içinse bu rakam yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası memur emeklisi maaşı zam oranı, yüzde 7,45, SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,23 ek zam alarak yüzde 25'e yükseldi.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı Ocak 2023 3.500 TL'den 5.500 TL'ye ardından ara zam ile birlikte 7.500 TL'ye yükseltildi. En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik Temmuz zammı ile birlikte 9.876 TL'ye yükseldi.

En düşük emekli maaşına zam geldi mi?

Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak. Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. 2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

Emekli maaş zammı ocak gelmeden erken mi verilecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen zam yapılsın isteğininin yerine getireceği belirtiliyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli. Gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'seyyanen zam' çıkışının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den de maaş artışıyla ilgili açıklamalar geldi. Destici, "Ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz." dedi.

Emekli zammı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri gezisi dönüşünde, gazetecilerin "Memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı. Buna göre; Emekli zammı yıl sonu itibarıyla yeniden değerlendirilecek.

Emekli maaşı

Emekli maaşı, emeklilik aylığı olarak da bilinir ve emekli olan kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için devlet tarafından verilen bir ödemedir. Emekli maaşı, kişinin çalışma süresi, kazancı ve prim ödemelerine göre belirlenir.

Emekli maaşı, kişinin yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir gelir kaynağıdır. Emekli maaşı, kişinin kira, fatura, gıda ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Emekli maaşı, kişinin sosyal güvencesini de sağlar. Emekli maaşı, kişinin sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.Emekli maaşı, kişinin emeklilik döneminde refah içinde yaşamasına katkı sağlar. Emekli maaşı, kişinin emeklilik döneminde rahat bir yaşam sürmesine yardımcı olur.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Emekli maaşı hesaplanırken, kişinin çalışma süresi, kazancı ve prim ödemeleri dikkate alınır. Çalışma süresi, kişinin emekli olma yaşı ile sigortalı olarak çalışmaya başladığı yaş arasındaki süreyi ifade eder. Kazanç, kişinin emekli olduğu yılki prime esas kazançtır. Prim ödemeleri, kişinin çalıştığı süre boyunca ödediği primlerin toplamıdır.