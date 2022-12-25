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Memur ve emeklinin gözü yeni maaşlarda! Yeni zamlı maaşlar için kritik tarih belli oldu

Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliler de 2023'te maaşlarının ne kadar olacağını araştırılıyor. Yaklaşık 14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 1 milyon sosyal yardım alan vatandaşın gözü 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinde olacak. 2023'te zamlı memur ve emekli maaşları hesaplandı. Peki 2023'te zamlı en düşük emekli ve memur maaşının ne kadar olması bekleniyor? Öğretmen ve polis maaşı ne kadar olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur ve emeklinin gözü yeni maaşlarda! Yeni zamlı maaşlar için kritik tarih belli oldu
Emekli maaş zammı 2023

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların maaş zammı da belli olacak. ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'e göre "3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak." Bu hesaplamaya göre 2022'de 13 bin 747 TL olan polis maaşı 2023'ün ilk 6 ayı için 18 bin 558 TL'ye yükselecek.

Ocakta öğretmen maaşı ne kadar olacak?

  • 2022'de öğretmen maaşı ise ortalama 12 bin 276 TL idi. Bu rakama 6 aylık enflasyon farkı, yüzde 8 toplu sözleşme ve refah payı eklenecek. Ortalama beklenen artışın da yüzde 30-35 olduğu hesaba katılırsa 2023'te ortalama öğretmen maaşı 16 bin 572 TL olacak.

Emekli memur zammı
Emekli memur zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar maaş alacak?

  • Ocak ayıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları değişecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa maaşlara eklenecek. Erdem'e göre buna ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

  • En düşük Bağ-Kur emeklisinin 2022'deki maaşı 4 bin 197 iken yüzde 30-35'lik bir artış olması durumunda, refah payıyla birlikte 2023'teki maaşı 5 bin 665 TL'ye çıkmış olması bekleniyor. 2022'de en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 TL iken buna refah payı ve yüzde 30-35'lik enflasyon tahminiyle maaşın ortalama 8 bin 205 TL olması öngörülüyor.

EYT askerlik ve doğum borçlanması yılbaşı sonrası ne kadar olacak?

Son dakika haberi: EYT düzenlemesi için son viraja girildi. Tüm gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısına çevrilirken, kritik toplantıda Balan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor. Özellikle yaş sınırı merak konusu olurken, uzmanlar borçlanma için 'acele edin' uyarısında bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanmalarında yılbaşı sonrası 80 bini bulacak artışlar olacak.

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