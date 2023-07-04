EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA | Kaç yaşında, ne zaman emekli olurum?

‘’Kaç yaşında emekli olurum, ne zaman emekli olurum?’’ soruları EYT ve yeni birçok düzenleme kapsamında vatandaşların gündeminde yer aldı. Emeklilik yaşı sorgulaması bilindiği üzere e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kişiler e-Devlet’e girerek ‘’Çalışma Hayatım’’ seçeneğiyle gün ay ve yıl olarak ne zaman emekli olabileceğini öğrenecek. İşte emeklilik yaşı sorgulama ekranı.

KAÇYAŞINDA, NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA

E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklayın.

Açılan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alacak.

Ayrıca yine e-Devlet'te yer alan 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?' seçeneğine tıkladıktan sonra açılan sayfada hizmete başlama yılınızı girdikten sonra sorgulama yapabilirsiniz.

SGK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA

SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmetiyle emeklilik yaşı hesaplamada yardımcı olabilir.

Bunun için Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı.

Hizmet Dökümü, E-Devlet üzerinden alınıyor. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

7200 PRİM GÜNLE KADINLAR VE ERKEKLER KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUYOR?

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.







