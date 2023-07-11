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Kaç yaşında, ne zaman emekli olurum?

Emeklilik yaşı sorgulama, işlemi emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Kaç yaşında ve ne zaman emekli olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar SGK ve e-Devlet tarafından sunulan hizmette bu sorunun cevabını öğrenebilecekler. ‘’Çalışma Hayatım’ uygulaması kapsamında kişiler e-Devlete giriş yaparak emeklilik tarihini ve prim ödeme gün sayılarına erişebilecek. Peki kaç yaşında, ne zaman emekli olurum? İşte, e-Devlet emeklilik yaşı sorgulama ekranı.

13:23 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA | Kaç yaşında, ne zaman emekli olurum?

EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA | Kaç yaşında, ne zaman emekli olurum?

Kaç yaşında emekli olurum, ne zaman emekli olurum?
soruları EYT ve yeni birçok düzenleme kapsamında vatandaşların gündeminde yer aldı. Emeklilik yaşı sorgulaması bilindiği üzere e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kişiler
’e girerek ‘’Çalışma Hayatım’’ seçeneğiyle gün ay ve yıl olarak ne zaman emekli olabileceğini öğrenecek. İşte emeklilik yaşı sorgulama ekranı.

KAÇYAŞINDA, NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA

E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna '
Çalışma Hayatım
' yazarak çıkan seçeneğe tıklayın.
Açılan sayfada "
Ne zaman emekli olurum?
" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alacak.
Ayrıca yine e-Devlet'te yer alan '
Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?
' seçeneğine tıkladıktan sonra açılan sayfada hizmete başlama yılınızı girdikten sonra sorgulama yapabilirsiniz.

SGK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA

SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmetiyle emeklilik yaşı hesaplamada yardımcı olabilir.

Bunun için Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı.

Hizmet Dökümü, E-Devlet üzerinden alınıyor. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

7200 PRİM GÜNLE KADINLAR VE ERKEKLER KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUYOR?

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

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Bağkur emekli zammı ile EYT Bağkur prim sayısı son dakika gelişmeleri, vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Bağ-Kur’dan emekli olmak için 9 bin gün prim ödemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşeceğinin müjdesini verdi. Geçmiş dönem borcu olan ve aylık Bağ-Kur ödemesini düzenli yapmayanlar için en düşük 3.452,76 TL olarak ödenmekte. Asgari ücret zammıyla birlikte prim tutarı da artmış olacak. Peki Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? Bağkur Primi ne kadar olacak? Bağ-Kur Prim Borcu Nasıl Sorgulanır? Bağkur başvurusu nasıl yapılır? İşte emekli maaş zammı ve SGK-Bağkur emekli prim gün sayısı tablosu.

#e-Devlet
#emeklilik yaşı
#SGK
#Çalışma Hayatım
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