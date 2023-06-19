THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
Emlak Konut THY Arnavutköy projesi başvuru şartları neler?
Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.
- İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
- Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır
- Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış işlemi yapılamaz
- Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması
- Kampanyaya koşulları İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız için geçerli olacaktır.
THY Emlak Konut 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı nasıl?
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi özellikleri
Kontenjanlar: Engelliler %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, genç %20 kontenjanlar ayrıldı.
Daire Seçenekleri: 1+1, 2+1 ve 3+1