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Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?

THY Emlak Konut konut projesi ile İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan kampanyada yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler kura ile satışa sunulacak. Yenişehir evlerine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar gerçekleştirildi. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi henüz yapılmadı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?

15:55 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları

Emlak Konut
ve
ile hayata geçirilen sosyal konut projesi başvurularına yoğun katılım söz konusu oldu.
Arnavutköy Yenişehir evleri konut projesi
başvuru tarihleri sona erdikten sonra kura çekimi hakkında araştırmalar da başladı. Kuradan ev sahibi olan vatandaşlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklar. 1+1, 2+1, 3+1 seçenekleriyle satışa sunulan Emlak Konut Arnavutköy projesi evi olmayanları ev sahibi yapmayı hedefliyor.
THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura sonuçları
ne zaman açıklanacak? İşte 2023 THY emlak konut kura tarihi.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

Emlak Konut THY Arnavutköy projesi başvuru şartları neler?

Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

  1. İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
  2. Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır
  3. Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış işlemi yapılamaz
  4. Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması
  5. Kampanyaya koşulları İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız için geçerli olacaktır.

THY Emlak Konut 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı nasıl?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi özellikleri

Kontenjanlar: Engelliler %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, genç %20 kontenjanlar ayrıldı.

%20 Peşinat,
120 Ay Vade, 7.500 TL'den Başlayan Taksitlerle satışa sunulacak.

Daire Seçenekleri: 1+1, 2+1 ve 3+1

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#arnavutköy sosyal konut projesi
#kura sonuçları
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