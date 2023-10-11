THY ucuz bilet kampanyası
Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa ülkelerine 119 dolardan başlayan fiyatla bilet satmaya başladı. THY, bazı Doğu Avrupa ülkelerine ucuz bilet kampanyasının detaylarını da açıkladı.
THY avantajlı bilet satışları ne zaman?
THY ucuz bilet kampanyası hangi ülkelere?
Kampanya dahilinde 1 Kasım 2023-31 Mart 2024'ü kapsayan tarihlerde Köstence'ye 119, Batum'a 129, Tiflis, Bükreş, Cluj ve Varna'ya 139, Sofya'ya 149, Prag ve Budapeşte'ye 159, Krakow, Kşinev ve Riga'ya 169, Tallin, Vilnius, Gence ve Nahçıvan'a 179, Bakü ve Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.