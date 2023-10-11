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THY 119 dolardan başlayan fiyatla ucuz bilet kampanyasını başlattı

Türk Hava Yolları (THY) indirimli bilet kampanyası başlattı. THY indirimli bilet kampanya dahilinde bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil uçak biletlerini 119 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sundu. Peki Türk Hava Yolları indirili bilet hangi ülkelerde geçerli?

13:51 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
THY ucuz bilet kampanyası

THY ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa ülkelerine 119 dolardan başlayan fiyatla bilet satmaya başladı. THY, bazı Doğu Avrupa ülkelerine ucuz bilet kampanyasının detaylarını da açıkladı.

THY avantajlı bilet satışları ne zaman?

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, avantajlı biletleri 9-19 Ekim'de satın alabilecek.

THY ucuz bilet kampanyası hangi ülkelere?

Kampanya dahilinde 1 Kasım 2023-31 Mart 2024'ü kapsayan tarihlerde Köstence'ye 119, Batum'a 129, Tiflis, Bükreş, Cluj ve Varna'ya 139, Sofya'ya 149, Prag ve Budapeşte'ye 159, Krakow, Kşinev ve Riga'ya 169, Tallin, Vilnius, Gence ve Nahçıvan'a 179, Bakü ve Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

#THY
#thy ucuz bilet kampanyası
#Türk Hava Yolları
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