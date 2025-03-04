Konut sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinde araştırmalar başladı. 2025 emlak vergisi 1. taksidi için ödemelere az bir zaman kaldı. Öte yandan belediyeye ödenen vergilerde emekliler ve engelliler için de istisnalar bulunuyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir?

2025 EMLAK VERGİSİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenebilecek.

Söz konusu verginin ikinci taksitleri, 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.







