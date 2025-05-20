EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Emlak Vergisi son ödeme tarihi ne zaman?

2025 yılı emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi başladı. Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren süreçte, konut, arsa ve iş yeri gibi taşınmazlar için vergi yükümlülüğü bulunan vatandaşlar ödeme tarihlerini ve yöntemlerini araştırıyor. Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihi yaklaşırken, işlemler e-Devlet üzerinden veya ilgili belediyelerin resmi internet sitelerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit ödemesi nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte, 2025 yılına ait emlak vergisi ödeme sürecine dair merak edilenler...

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi yılda iki taksit olarak ödenir. İlk taksit için emlak vergisi ödeme tarihi mart, nisan ve mayıs ayları, ikinci taksit içinse kasım ayı olarak belirlenmiştir

EMLAK VERGİSİ ORANI NE KADAR?

2025’te emlak vergisi ne kadar oldu? 2025 yılı emlak vergisi değerleri, 2024 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının (%43.93) yarısı olan %21.965 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacak. Yani geçen sene ödenen emlak vergileri bu oranda artırılarak 2025’te ödenecek tutarlar bulunabilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI

İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.

BELEDİYE EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI E-DEVLET'TE YOKSA NE YAPILIR?