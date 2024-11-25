EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ: Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek?

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için belirlenen süre dolmak üzere. Mülk sahipleri, ödemelerini Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirebilecek. Emlak vergisi, yılda iki taksit halinde ödeniyor. Vergiye tabi gayrimenkulün (bina, arsa veya arazi) değeri, kanunda belirlenmiş bir takdir komisyonu tarafından hesaplanıyor. Bu değer üzerinden ilgili oranlarla vergi yükümlülüğü doğuyor.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başladı. Ödemeler 30 Kasım'da sona erecek.
Emlak vergisi ödeme işlemi belediyeler aracılığıyla yapıldığı için ilgili belediyenin E-Devlet entegrasyonunun bulunması gerekmektedir.
Bu entegrasyonun olmaması ve belediye internet sitesi üzerinden ödeme yapılmaması halinde ise belediyeye doğrudan gidilerek ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.