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EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ: Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek?

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ: Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek?

11:0625/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi...
Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi...

Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. Vergi ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda Kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek. Ödemeler, E-Devlet üzerinden, anlaşmalı bankaların internet şubelerinden veya ilgili belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Emlak vergisi yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen vatandaşların, belirtilen süre içerisinde ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için belirlenen süre dolmak üzere. Mülk sahipleri, ödemelerini Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirebilecek. Emlak vergisi, yılda iki taksit halinde ödeniyor. Vergiye tabi gayrimenkulün (bina, arsa veya arazi) değeri, kanunda belirlenmiş bir takdir komisyonu tarafından hesaplanıyor. Bu değer üzerinden ilgili oranlarla vergi yükümlülüğü doğuyor.

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başladı. Ödemeler 30 Kasım'da sona erecek.


EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREYE YATIRILIYOR?

Emlak vergisi ödeme işlemi belediyeler aracılığıyla yapıldığı için ilgili belediyenin E-Devlet entegrasyonunun bulunması gerekmektedir.


Bu entegrasyonun olmaması ve belediye internet sitesi üzerinden ödeme yapılmaması halinde ise belediyeye doğrudan gidilerek ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

#Emlak vergisi
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