Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayınlandı. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli oldu. Polis tayin tarihleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıladı. İşte polis atama ve şark tayin sonuçları POLNET sorgulama ekranı.