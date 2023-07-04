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Ahmet Acar Emniyet Personel Daire Başkanı oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine toplantısının ardından ilk görevden alma kararnamesine imzasını attı. Emniyet Personel Daire Başkanı Ogün Vural Yerlikaya’nın onayı ile görevden alındı. Vural’ın yerine Ahmet Acar getirildi.

09:45 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları

Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından ilk görevden alma kararnamesine imzasını attı. Yerlikaya akşam saatlerinde Emniyet teşkilatındaki tüm atamalara ait işlemleri yürüten personel biriminin başındaki isim olan Ogün Vural’ı görevden aldı.

Ahmet Acar hangi görevlerde bulundu?

Vural’ın yerine daha önce Personel Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ve halen Polis Başmüfettişi olarak çalışan Ahmet Acar Personel Başkanı olarak görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı atamıştı.

#emniyet genel müdürlüğü
#atamalar
#Emniyet Personel Daire Başkanı
#Ali Yerlikaya
28 dakika önce
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