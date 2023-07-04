Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından ilk görevden alma kararnamesine imzasını attı. Yerlikaya akşam saatlerinde Emniyet teşkilatındaki tüm atamalara ait işlemleri yürüten personel biriminin başındaki isim olan Ogün Vural’ı görevden aldı.
Ahmet Acar hangi görevlerde bulundu?
Vural’ın yerine daha önce Personel Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ve halen Polis Başmüfettişi olarak çalışan Ahmet Acar Personel Başkanı olarak görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı atamıştı.