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Elektrikli araçlar için dernek kuruldu: Emobilite Operatörleri Derneği

Gelişen teknoloji ile birlikte dünya çapında elektrikli arabaların sayısında artış yaşanıyor. İnsanlar en çok elektrikli arabaların şarj istasyonlarının nasıl olacağını merak ediyor. Türkiye’de de şarj teknolojisinin geliştirilmesi için Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) kuruldu. Peki Emobilite Operatörleri Derneği nedir? Derneğin amacı nedir? Faaliyetleri neler? Elektrikli araç şarj istasyonlarının ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emobilite Operatörleri Derneği nedir?
Emobilite Operatörleri Derneği

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Emobilite şarj teknolojisinin geliştirilmesi için enerji sektöründe faaliyet gösteren sektör liderlerin bir araya gelmesiyle Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) kuruldu.

EMOBİLİTE OPERATÖLERİ DERNEĞİ (E-MOD) NEDİR?

Emobilite Operatörleri Derneği’nin elektrikli araç şarj istasyonu işletme ağı ve alt yapısının ve elektrikli araç şarj hizmetinin geliştirilmesi amacı kapsamında iklim değişikliği ve hava kirliliği problemlerinin önüne geçilmesi, karbon salınımının azaltılması adına faaliyetler yürütmek yer alıyor.

EMOBİLİTE OPERATÖLERİ DERNEĞİ KURUCULARI KİMLER?

Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar olurken Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak yürütecek. Derneğin kurucu üye şirketleri arasında Zebra Elektronik A.Ş (Voltrun) şirketini temsilen Berkay Somalı ve EVS Elektrikli Şarj Sistemleri A.Ş. (Sharznet) şirketini temsilen Tamer Şengönül bulunuyor.

EMOBİLİTE OPERATÖLERİ DERNEĞİNİN AMACI

Derneğin başlıca amacı ülke çapında elektrikli araç kullanımının artırılmasına ve elektrikli araç şarj istasyon ağı ve alt yapısının, elektrikli araç şarj hizmetinin gelişimine katkıda bulunmak olarak belirlendi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, ’’Ülkemizde emobilite ekosisteminin geliştirilmesi, sektörün hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak adına çok önemli bir adım atarak sektör profesyonelleri olarak bir araya geldik ve Emobilite Operatörleri Derneği’ni hayata geçirdik.

Ülkemizde emobilite sektörünün gelişimi sürdürülebilirlik, mega trendler ışığında ve tüm paydaşların etkin katılımıyla ivme kazanacaktır. Bu anlamda değerli üyelerimizin katkılarıyla derneğimizin etkili çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum’’ şeklinde konuştu.

Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Ak, ’’Tüm dünyada elektrikli araç ekosistem yatırımlarının ivmelendiği tarihi bir dönüşüme tanıklık ettiğimiz bir dönem içindeyiz. Başarılı bir dönüşümün ise çok paydaşlı yaklaşım ile gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Dernek olarak ortaya koyacağımız katma değer ve paydaş temelli iletişim yaklaşımı ile elektrikli araç ekosisteminin ülkemizde de gelişmesine ve dünya ülkeleri ile paralel büyümesine katkıda bulunmak istiyoruz’’ dedi.

Yeni çağda elektrikli araçlara dikkat çeken Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Şengönül, ’’ Otomobil dünyasında 100 yıllık fosil yakıt dönemi biterken elektrikli araçlarla başlayan yeni çağda ülkemizin en önde gelen ülkeler arasında yer alması için bugün beraber dayanışma ile çalışma günüdür’’ diye konuştu.

Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Somalı ise şöyle konuştu: ’’Emobilite operatörleri olarak, elektrikli araçların gelişimindeki en önemli faktör olan şarj ağı altyapısını dünya standartlarında ülkemizde oluşturmak için, dernek çatısı altında güç birliği yaptık. Lisans sahibi tüm şarj ağı işletmecisi şirketlerimizi katkıda bulunmaya davet ediyoruz.’’

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI FİYAT LİSTESİ?

Tüketim ve Şarj Maliyeti

AC 22 kVA'a kadar 6,00 TL

DC 60 kW'a kadar 6,50 TL

DC 60+ kW 7,00 TL

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