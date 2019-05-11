Emre Akbaba kimdir, ayağı nasıl kırıldı, yaşı kaç, nereli? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde.

Yıldız futbolcu sedye ile ambulansa bindirildi ve hastaneye götürüldü... Akbaba'nın sakatlığının ciddiliğini gören bazı futbolcular üzüntüden kendilerini yere bıraktı. Emre Akbaba'nın ayağında kırık şüphesi var.

Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında çok şanssız bir an yaşandı. 61'de Ryan Donk'un yerine oyuna giren Emre Akbaba, dakikalar 68'i gösterirken Braian Samudio ile girdiği mücadele sonrası ayağını kırdı.

Sarı Kırmızılılar'ın yıldız ismi, sağ ayak bileğinde oluşan kırık sonrası derhal sedyeyle dışarı çıkarılırken saha içindeki futbolculardan Azubuike, Umar Aminu, Henry Onyekuru, Christian Luyindama büyük üzüntü yaşadı. Mücadelenin hakemi Serkan Çınar, pozisyonu VAR'da inceledikten sonra Samudio'ya kırmızı kart gösterdi.

EMRE AKBABA KİMDİR?

Emre Akbaba, 4 Ekim 1992'de Fransa'nın Saint-Denis şehrinde doğdu.

2012 yılında Türkiye’ye gelen ve Antalyaspor altyapısında futbol yaşantısına adım atan Emre, daha sonra profesyonel olarak Kahramanmaraş Belediyespor ile anlaşma yaptı ve tekrar Antalyaspor'a döndü.

Ardından 2013 ve 2016 yıllarında iki defa Aytemiz Alanyaspor’a kiralanan Emre, 2016-17 sezonu başında bonservisiyle turuncu-yeşilli kulübe transfer oldu.

Son iki sezonda Alanyaspor formasını 68 kez giyen Emre Akbaba, 20 kez rakip fileleri havalandırdı ve 15 asiste imza attı.

2018/19 sezonu yaz transfer döneminde Galatasaray, Alanyaspor ile anlaşma sağladı ve Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı.

Emre Akbaba'nın Galatasaray ile ise yıllık 1,6 milyon euro karşılığunda el sıkıştı