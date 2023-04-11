Emre Belözoğlu neden ceza aldı?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç men cezası verdi.
EMRE BELÖZOĞLU NEDEN CEZA ALDI?
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Belözoğlu'na, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 35 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.