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PFDK, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç men cezası verdi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynanan maçta kırmızı kart gören Belözoğlu, 4 maç men cezasının yanında 35 bin lira para cezası aldı. Peki Emre Belözoğlu neden ceza aldı? İşte detaylar.

15:48 . 11/04/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Emre Belözoğlu neden ceza aldı?

Emre Belözoğlu neden ceza aldı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç men cezası verdi.

EMRE BELÖZOĞLU NEDEN CEZA ALDI?

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Belözoğlu'na, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 35 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.



#Emre Belözoğlu
#Türkiye Futbol Federasyonu
#TFF
#PFDK
#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
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