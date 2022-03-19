Dünya da yaşanan olaylar araba fiyatlarına da yansımış durumda. Arabalara gelen zamlar nedeniyle ikinci el araçlara rağbet artmış durumda. En çok tercih edilen ikinci el arabalar hangileri? İkinci el uygun fiyatları arabalar neler? İşte sizler için hazırladığımız haberimiz...

En çok tercih edilen 2.el arabalar hangileri?

En çok tercih edilen ikinci el araçlar hangileri?

Şubat ayında araç satışında Türkiye'de üretilen yerli yapım araçlardan Renault Clio birinciliği kimseye bırakmadı. Ardından en çok satan ikinci el otomobil markası Fiat Egea oldu. Ticari araçlarda ise Fiat Doblo birinci sırada yerini aldı. En çok tercih edilen dünya markaları arasında ilk sıralarda yer alan Volkswagen ise en yavaş el değiştiren marka oldu.

En çok tercih edilen 2.el arabalar hangileri?

Şubat ayında en çok hangi marka ikinci el araç satıldı?

Türkiye ikinci el on-line araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi.

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Şubat ayına ilişkin binek ve hafif ticari araç sektöründe 114 bin 698 araç satışı yapıldı. Satış bazında son 3 yılda ikinci el araç alış-satışında yüzde 16 gerileme yaşandı. Bu yılın şubat ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

En çok tercih edilen 2.el arabalar hangileri?

Ocak ayında en çok satılan ikinci el araç hangisi?

Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 15 bin 416 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 14 bin 847 adetle Renault ve 13 bin 866 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 10 bin 788 satışla Ford, 6 bin 78 ile Opel, 5 bin 818 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 700 adetle BMW, 5 bin 551 satışla Peugeot, 5 bin 359 adetle Hyundai ve 4 bin 276 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı. Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 77'sini ilk 10 marka gerçekleştirdi.

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En çok tercih edilen 2.el arabalar hangileri?

Şubat ayında ikinci el araçların satış rakamları ne kadar?

Şubat ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 92 bin 132 satış gerçekleşti. Renault Clio 4 bin 637 adetle şubat ayında da en çok satılan model oldu. Bunu 4 bin 413 adetle Fiat Egea, 4 bin 368 adetle VW Passat, 3 bin 860 adetle Renault Megane, 2 bin 903 adetle Toyota Corolla, 2 bin 862 adetle Ford Focus, 2 bin 607 adetle Opel Astra, 2 bin 221 adetle Honda Civic, 2 bin 182 adetle VW Polo ve 2 bin 90 adetle de Renault Symbol takip etti. Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yaklaşık yüzde 34,9'unu oluşturdu.

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