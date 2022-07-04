Memur maaşları ne kadar oldu: 2022 zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

Memur ve emekli maaş zammı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşti. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı 6 aylık enflasyon farkı ile emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Peki, polis, öğretmen, hemşire, imam gibi memurları ilgilendiren zamlı memur maaşları ne kadar, ne zaman ödenecek?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

ürkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon haziran 2022 döneminde aylık yüzde 4.95 yıllık yüzde 78.6 oldu.

Kira artışlarında referans alınan on iki aylık ortalamalara göre tüketici enflasyonunda yüzde 44,54 artış gerçekleşti. Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 8 bin 984 TL’ye çıktı. En düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine yükseldi.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU NETLEŞTİ

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85

Ek zam beklentisi: 3

Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL

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MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLDU?

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL

DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

MÜHENDİS VE TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL

PROFESÖR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL

VAİZ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL

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AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.