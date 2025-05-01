Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2025? 2025 TÜİK nisan ayı enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Mayıs 2025 Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. TÜFE oranıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşecek, memur ve emekli maaş artışlarına temel oluşturacak veriler kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca, mayıs ayı konut ve iş yeri kira artış oranı da bu verilerle birlikte hesaplanacak.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Normal şartlarda her ayın 3'ünde yayımlanan enflasyon verileri, 3 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hafta içine denk gelen ilk gün açıklanacak.

Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 5 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ ENFLASYON FARKINDA

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 3.83 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 9.03 kümülatif zam meydana gelecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak.

MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.